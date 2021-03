Cinco consejos para evitar los dolores de espalda

ILUSTRACIÓN - Los traumatólogos recomiendan levantarse dos o tres veces por hora del puesto de trabajo y estirarse. Foto: Christin Klose/dpa

No hay duda: Los dolores de espalda son un padecimiento extendido entre la población. Sin embargo, hay que añadir que esta dolencia muchas veces es autoinfligida, porque frecuentemente el sedentarismo es un posible detonante. Según explica la Sociedad Alemana de Ortopedia y Cirugía de Accidentes (DGOU), quien en cambio realiza actividad de manera regular, fortalece los músculos de su espalda y aligera la carga de la columna vertebral. Asimismo los discos intravertebrales y las articulaciones sacan provecho de la alternancia entre esfuerzo y distensión. Por lo tanto, no resulta difícil arribar a esta conclusión: sin ejercicio, no hay espalda en condición saludable. A continuación, cinco consejos para la vida cotidiana: La dosis de actividad diaria: de acuerdo con la DGOU, la forma de movimiento es algo secundario. Desde pasear hasta trepar, cualquier tipo de actividad es beneficiosa para la espalda. Pero deberían ser al menos 30 minutos diarios. Un consejo que dan los expertos es que, como para algunos incluso media hora de ejercicio puede asustar un poco, repartir las actividades en tres momentos del día y moverse a conciencia durante respectivamente diez minutos. Moverse en el trabajo: por supuesto que en algunos oficios las personas se mantienen activas. Pero aquellos y aquellas que están detrás de un escritorio por lo general se mueven demasiado poco. Existen dos sencillas contramedidas a tomar: cambiar una y otra vez la postura en la que se encuentra sentado y pararse periódicamente para estirarse. Mantener el peso bajo control: la falta de movimiento, sumado a algunos snacks de más, pueden conducir a sumar kilos indeseados en pandemia que se acumulan en las caderas. Eso puede aumentar el estrés sobre la espalda, porque la musculatura se ve más exigida a mayor peso corporal. Según explica Jan Holger Holschmit, quien logre mantener ampliamente su peso bajo control, anula de entrada un importante factor de enfermedad. Una rutina fija por la mañana: inmediatamente después de levantarse, hacer algo por la propia salud genera motivación para todo el día, algo que también repercutirá positivamente en la espalda. Sin embargo, no es necesario exagerar. La DGOU puntualiza que diez minutos de gimnasia y ejercicios de estiramiento son suficientes. Desconectarse cada tanto: la falta de musculatura no es en absoluto el único desencadenante de un tirón en la espalda. Holtschmit afirma que la psique también puede contribuir al dolor. Quien pueda, debería evitar el estrés permanente y desconectarse de forma regular. Y aquéllos para quienes no funcionan yoga o el autoentrenamiento, pueden salir por ejemplo a hacer una caminata al aire libre. dpa