China.- Lam descarta preocupaciones sobre conflicto de intereses tras la aprobación de la reforma electoral en Hong Kong

MADRID, 31 (EUROPA PRESS)



La jefa de Gobierno de Hong Kong, Carrie Lam, ha descartado este miércoles las preocupaciones sobre un posible conflicto de intereses tras la aprobación por parte de China en la región especial administrativa, que crea un comité que analizará las calificaciones de los candidatos para seleccionarlos.



Las preocupaciones han surgido ya que ella preside el comité de la ciudad para "salvaguardar la seguridad nacional", y será este mismo comité el encargado de ayudar a examinar a los candidatos que se presenten a elecciones tras la reforma.



En este sentido, Lam ha asegurado que no se permitirá al director del comité descalificar por sí solo a los aspirantes o darse ventaja para las próximas elecciones, según informa 'South China Morning Post'.



Lam ha asegurado que "el mero hecho de que el director ejecutivo sea el presidente del comité nacional no significa que decidirá por sí solo quién es elegible o quién no". Además, ha añadido que "el público puede juzgar si la decisión se tomó correctamente o incorrectamente".



Por otra parte, la jefa de Gobierno ha informado de que este nuevo comité recibirá asesoramiento de la unidad de seguridad nacional de la Policía, una información que además no se hará pública. Lam ha rechazado que esto suponga que la Policía se inmiscuirá en política.



La Asamblea china ha aprobado este martes la reforma del sistema electoral hongkonés, una legislación ampliamente criticada por ser entendida como un forma más de acallar a opositores y disidentes e incrementar el control de Pekín sobre la región.



Además, el número de escaños en el Consejo Legislativo también aumentará (de 70 a 90), de los cuales 40 serán elegidos por el propio Comité Electoral, 30 de forma indirecta a través de "circunscripciones funcionales" y únicamente 20 de forma directa por la población.