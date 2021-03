Brasil.- Primeras páginas de los diarios llegados esta noche a nuestra redacción

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)



EL PAÍS: "Sanidad busca cómo eludir su propia ley de las mascarillas. Baleares y Canarias proclaman que no la aplicarán en playas y piscinas. El Gobierno y las demás autonomías exploran vías para suavizar la norma"; "Macron cierra los colegios tres semanas y limita la movilidad en toda Francia"; "Myanmar se asoma a la guerra civil. La violencia y caos tras el golpe aumentan el riesgo de un conflicto a mayor escala"; "El juez anula por "ilegal" la destitución del coronel Pérez de los Cobos. Interior recurrirá el varapalo judicial a la decisión de Marlaska"; "Casado confía en el éxito de Ayuso para impulsar su carrera hacia La Moncloa"; "Las ayudas estatales amortiguan la caída de renta de los hogares".



EL MUNDO: "Marlaska purgó a Pérez de los Cobos por "cumplir con la ley""; "Monedero, el invitado especial de Díaz"; "Podemos y Neurona fabricaron su contrato tras las elecciones"; "Pagaza lleva a Bruselas la 'patada en la puerta' para impedir fiestas"; "Sanidad usará una orden sin valor legal para rectificarse por las mascarillas"; "Macron decide confinar toda Francia y cerrar colegios tres semanas".



LA VANGUARDIA: "La presión autonómica obliga a Sanidad a revisar la ley de las mascarillas"; "El ahorro de las familias llega a cifras de récord por las restricciones"; "La Audiencia fuerza a Marlaska a restituir al coronel Pérez de los Cobos"; "Tensión entre Roma y Moscú por un caso flagrante de espionaje".



ABC: "La Justicia condena a Marlaska por purgar a Pérez de los Cobos. Obliga a readmitirle al frente de la Comandancia de Madrid tras cesar al coronel de la Guardia Civil por no informarle de las investigaciones en la causa del 8-M"; "Ganar en Madrid para llegar a La Moncloa. Casado asume que su futuro está unido a la victoria de Ayuso el 4-M y reivindica los fichajes de Ciudadanos para reunificar el centro-derecha".



EL PERIÓDICO: "La precariedad llega a los 'júniors' de las finanzas"; "Trans contra la invisibilidad"; "Sanidad y autonomías revisarán el uso de mascarillas en la playa"; "Trabajo destapa 9.907 falsos autónomos y dicta multas por 66 millones"; "ERC y Junts atisban una investidura de Aragonès por Sant Jordi".



EL CORREO: "Euskadi arranca la Semana Santa en máximo riesgo por la pandemia"; "Macron amplía el confinamiento a toda Francia"; "Varapalo a Marlaska por cesar a Pérez de los Cobos".



LA RAZÓN: "Iglesias se enfrenta a su primera querella sin fuero"; "El juez dice que Marlaska cesó a Pérez de los Cobos por no colaborar con el Gobierno"; "El presidente Biden hace suyas las denuncias de acoso a la prensa desde Moncloa"; "La hermana de Miguel Ángel Blanco: "Txapote brindará con champán""; "Liberbank se fusiona con Unicaja para crear el quinto banco español".