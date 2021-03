Así ha sido el testimonio de Rocío Carrasco en su trailer para el domingo

31/01/2020 Rocío Carrasco, en el centro del huracán mediático una vez más, aunque ella prefiera no pronunciarse directamente EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 31 (CHANCE)



Esta tarde hemos podido ver el trailer de los episodios que veremos este domingo de 'Rocío, contar la verdad para seguir viva' y nos hemos quedado de piedra porque Rocío Carrasco sigue hablando de cómo fue su divorcio con Antonio David y cómo su exmarido se comporta desde el minuto uno que ya no mantiene una relación sentimental con él.



Las palabras que hemos podido escuchar en este trailer han sido las siguientes y muy atentos porque la figura de Rodríguez Menéndez entra de lleno: "Pasó de infundir miedo a infundir terror. Empiezo a tener llamadas muy extrañas, de gente que conocía como de gente que no conocía. Era terrorífico. Él a Rodríguez Menéndez lo coge de abogado y lo usa para levar a cabo lo que él quería. La finalidad de esta persona era dejarme sola y aislarme. Todo el que estaba a mi lado, desaparece".



Y es que recordemos que Antonio David abrió una revista con este abogado donde se publicaban noticias muy poco favorables para la familia de Rocío Carrasco y también para todos sus apoyos. Rodríguez Menéndez es una de las personas que mayores conflictos ha tenido en televisión con los profesionales de la comunicación, del que hace mucho tiempo no sabemos nada y el que vuelve, gracias al documental de Carrasco, a la palestra mediática.