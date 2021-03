Artistas de Panamá exigen reactivación de la cultura tras un año sin laborar

Artistas protestan hoy frente a la sede del Ministerio de Cultura para exigir respeto a su derecho al trabajo, dadas las numerosas restricciones por la pandemia covid-19 y la crisis derivada de ella, en Ciudad de Panamá (Panamá). Los artistas pidieron este martes la reactivación del sector del entretenimiento y la cultura y el apoyo del Estado panameño dadas las dificultades en las que se encuentran. EFE/ Carlos Lemos

Ciudad de Panamá, 30 mar (EFE).- Un grupo de artistas protestó este martes en la capital de Panamá para exigir un plan de "reactivación cultural", que les permita volver a trabajar tras más de un año de desempleo a causa de las restricciones por la pandemia en curso.

"Estamos aquí artistas de diferentes disciplinas (...) exigiendo ese plan de reactivación de la industria cultural que al sol de hoy no existe. Estamos cansados de reuniones sin resultados concretos", dijo a Efe la vicepresidenta de la Asociación de Teatristas de Panamá (Astep), Sandy Correa.

Desde que se detectó el primer caso de la covid-19, el 9 de marzo de 2020, las actividades que conlleven aglomeraciones están prohibidas a fin de evitar la propagación del virus. Así, la mayoría de la industria de la cultura continúa sin poder laborar desde hace más de un año.

Este mismo martes el Ministerio de Cultura informó de que en una reunión anoche con representantes de gremios artísticos y promotores de espectáculos, en la que participó el ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, se acordó "establecer una hoja de ruta" para la reactivación del sector.

Esta hoja de ruta se "iniciará con la instalación de una mesa de trabajo donde se establecerán propuestas concretas que serán implementadas, manteniendo las medidas de bioseguridad y de manera paulatina en la medida que las cifras de contagio se mantengan como hasta ahora o disminuyan, así cómo la cantidad de personas vacunadas vaya aumentando", dijo un comunicado oficial.

"Vamos a seguir en las mesas de trabajo buscando soluciones pero también exigimos transparencia. Es hora de que el Ministerio sea transporte y de respuestas", dijo la representante de los teatristas.

Al ritmo de una orquesta, con trompetas, tambores y malabaristas, los artistas se manifestaron frente a la sede del Ministerio de la Cultura para expresar su rechazo ante este impedimento, exigiendo soluciones seguras y una política cultural nacional.

"El ministerio admitió que no tiene una política cultural nacional. Se creó el ministerio, y aún no hay políticas ni han creado el plan nacional según una ley general, que se sancionó en noviembre y que aún no han reglamentado", agregó Correa.

El Ministerio de Cultura, envuelto en una escándalo por la contratación de empresas vetadas en otras dependencias por supuestas irregularidades, fue creado en 2019, sustituyendo al Instituto Nacional de Cultura (Inac), vigente por más de 45 años.