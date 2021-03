1-2. Macedonia sorprende Alemania en Duisburgo

EFE/EPA/SASCHA STEINBACH

Berlín, 31 mar (EFE).- Macedonia del Norte dio este miércoles una de las grandes sorpresas de las eliminatorias mundialistas europea para Catar 2022 al derrotar por 1-2 a Alemania en un partido en el mostró un gran rendimiento defensivo y tuvo eficacia cuando pudo poner la pelota en la mitad contraria.

Una lectura de la derrota alemana puede ser que Joachim Löw volvió a recurrir a los experimentos, con una defensa de tres centrales. Y perdió la apuesta.

En los dos goles, en los que Marc André ter Stegen no pudo posibilidad alguna de reacción, hubo muestras de confusión en la retaguardia alemana. Pero el principal problema estuvo arriba, donde Alemania tuvo dificultad para generar ocasiones y no aprovechó las que llegó a tener

Alemania se encontró con un rival que le complicó las cosas desde el comienzo y cerró el área con una defensa de cinco hombres lo que hacía difíciles las llegadas a puerta.

Cuando los macedonios de apropiaban de la pelota lanzaban ataques rápidos que, a medida que fueron pasando los minutos, se fueron haciendo más atrevidos.

Alemania tuvo una gran ocasión en el minuto 9 con un remate al larguero de Leon Goretzka a pase Kai Havertz. Luego vino un cuarto de hora de permanente circulación de pelota sin lograr entrar en el área.

El primer avance macedonio que pareció el aviso de algo se dio en el minuto 24 y terminó con centro al área pequeña que fue cortado por Emre Can

Luego Alemania llegó dos veces, en el 26 con un remate de Serge Gnabry que el meta Dmimitroevsi paró con el pie. En el 31 volvió a aparecer Gnabry con un remate que se marchó amplio.

El final del primer tiempo, sin embargo, fue claramente para los macedonios. Primero en el 40, con un lanzamiento de falta de Alioski desde la derecha al primer poste ante el que Ter Stegen reaccionó con una buena parada.

En el 45, en un avance que empezó con una pérdida de balón alemana en el área contraria, Pandev abrió el marcador para Macedonioa del Norte con un remate dentro del área pequeña a centro de Bardhi.

El segundo tiempo siguió igual aunque Alemania, en el 63, logró el empate parcial con un penalti convertido por Ilkay Gundogan y que se originó en una falta contra Leroy Sané, que había sido derribado cuando trataba de avanzar entre el bosque de piernas macedonio.

Después, en el 80, Timo Werner tuvo el segundo en sus pies cuando Gundogan lo dejó solo ante el portero pero falló en el rema.

Los contragolpes macedonios seguían siendo peligrosos y en uno de ellos llegó el segundo, en el 85, por intermedio de Elmas, a centro de Ademi.

- Ficha técnica:

1 - Alemania: Ter Stegen, Ginter (Musiala, 89). Rüdiger, Can; Goretzla. Kimmich, Gundogan, Gossens (Younes, 56); Havertz (Werner, 56), Gnabry y Sané.

2 - Macedonia del Norte: Dimitrievski; Ristovoski, Muslio, Velkovski; Nikolov (Bejtulai, 59), Ademi, Alioski (Ristevski, 89), Bardhi, Elmas; Pandev (Jamovski, 89) y Trajkovski (Spirovski, 72).

Goles: 0-1, min. 45: Pandev. 1-1, min. 61: Gundogan de penalti. 1-2, min. 85: Elmas.

Árbitro: Sergei Karasev (Rusia). Amonestó a Velkowski, Gossens. Rüdiger, Sané, Elmas, Pandev.

Incidencias: partido del grupo J de la eliminatoria europea a Catar 2022 disputado en la Schauinsland-Reisen-Arena de Duisburgo.