0-2. Italia mantiene el pleno sin despeinarse

EFE/EPA/TOMS KALNINS

Roma, 31 mar (EFE).- La selección de Italia mantuvo el pleno de puntos este miércoles en el grupo C de la fase de clasificación al Mundial de Catar 2022 gracias al triunfo por 2-0 logrado en Vilnius contra la de Lituania, con goles de Stefano Sensi, desde fuera del área, y de Ciro Immobile, desde el punto de penalti.

El seleccionado de Mancini, que empezó un camino de redención en la fase de clasificación a Catar tras no conseguir el billete para Rusia 2018, saldó este primer tríptico de encuentros con nueve puntos de nueve, seis goles a favor y cero en contra.

Se colocó momentáneamente al mando del grupo C en solitario, con tres puntos de ventaja sobre Suiza, que descansó este miércoles. De hecho, al tener a cinco equipos en la liguilla, en cada jornada de clasificación una selección tendrá una jornada de descanso.

Italianos y suizos se verán las caras el próximo 4 de septiembre en un choque directo que previsiblemente dará indicaciones claras sobre quién será el líder final del grupo.

Las mejores noticias llegaron desde el punto de vista defensivo, aunque los "azzurri", también a causa del alto volumen de partidos disputados en esta campaña particularmente intensa, no brillaron particularmente por su juego.

Mancini revolucionó a su once y permitió debutar al defensa ítalo brasileño del Atalanta Rafael Toloi, además de apostar por un tridente con Federico Bernardeschi y Stephan El Shaarawy en las bandas y Ciro Immobile en la delantera.

Sin embargo, en el césped artificial del LFF Stadionas de Vilnius, fueron necesarias las sustituciones tras una primera mitad jugada con bajos ritmos y pocos uno contra uno para romper la igualdad y poner cuesta abajo el duelo.

Stefano Sensi, centrocampista del Inter de Milán, reemplazó a Lorenzo Pellegrini y tardó apenas dos minutos para adelantar a Italia. Lo hizo con un buen remate de pierna zurda desde la frontal del área que sorprendió al meta lituano Tomas Svedkauskas.

Aumentó el ritmo el seleccionado "azzurro" y dejó en evidencia los límites técnicos de Lituania, pero el mal día de Immobile impidió sentenciar el partido hasta el último minuto.

El delantero del Lazio, Bota de Oro del último año con 36 goles en la Serie A, perdonó cuatro ocasiones claras y a sus errores se sumó una buena oportunidad para Manuel Locatell, que se topó con una buena intervención del meta rival.

Eso sí, un penalti pitado por el árbitro en el último minuto permitió a Immobile anotar el definitivo 2-0 y matizar su prestación. El delantero "azzurro", dolido por las ocasiones anteriormente perdonadas, casi no celebró el tanto e hizo gestos como para pedir perdón a sus compañeros.

Italia empezará ahora a fijarse en la Eurocopa del próximo junio, donde está encuadrada en el grupo A con Suiza, Turquía y Gales.

- Ficha técnica:

0 - Lituania: Svedkauskas; Mikoliunas (Gaspulitis, m.74), Beneta, Girdvainis, Vaitkunas; Dapkus, Simkus (Petravicius, m.83), Slivka; Novikovas, Sirgedas (Eliosus, m.58); Cernych (Kazlauskas, m.74).

2 - Italia: Donnarumma; Toloi, Mancini, Bastoni (Acerbi, m.89), Emerson (Spinazzola, m.52) Palmieri; Pellegrini (Sensi, m.47), Locatelli, Pessina (Barella, m.62); Bernardeschi, Immobile, El Shaarawy (Chiesa, m.47).

Goles: 0-1, m.47: Sensi; 0-2, m.94: Immobile (penalti).

Árbitro: Pawel Raczkowski (Polonia). Amonestó a los lituanos Simkus (m.27), Vaitkunas (m.77) y Kazlauskas (m.95) y a los italianos Pellegrini (m.14), Pessina (m.32) y Locatelli (m.72).

Incidencias: Partido correspondiente a la tercera jornada del grupo C de la fase de clasificación al Mundial de Catar 2022 disputado en el estadio LFF Stadionas de Vilnius a puerta cerrada.

