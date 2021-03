Watson recibe una nueva demanda que lo acusa de borrar mensajes en redes sociales

En la imagen un registro del mariscal de cmapo de los Texans de Houston, Deshaun Watson. EFE/Larry W. Smith

Houston (EE.UU.), 29 mar (EFE).- La cadena de demandas contra el mariscal de campo de los Texans de Houston, Deshaun Watson, no cesan y ahora han sido otras tres nuevas, que fueron registradas el domingo, en las que se le acusa de agresión sexual y conducta inapropiada.

Incluida una en la que se afirma que el acusado ha comenzado a borrar sus mensajes privados de Instagram y a contactar a las mujeres que "formalmente le dieron masajes, en un intento por llegar a un acuerdo" en esos casos.

Las tres últimas demandas presentadas acusan a Watson de agredir sexualmente a mujeres durante sesiones de masaje al tocarlas "a propósito" con su pene y señalan que su "comportamiento es parte de un patrón perturbador".

La tercera demanda también incluye una acusación de que Watson ha comenzado a borrar los mensajes de Instagram e intentado contactar a las demandantes "como resultado de las repetidas demandas en su contra".

"Las demandantes no han presentado estos casos por dinero o atención; en lugar de eso, las demandantes buscan un cambio en la conducta de Watson y un cambio de cultura en la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL)", dijo la demanda, presentada por el abogado Tony Buzbee, quien trabaja en Houston y representa a las mujeres presuntamente afectadas por la conducta de Watson.

Mientras que Rusty Hardin, abogado del mariscal de campo de los Texans, informó este lunes en un comunicado que Watson no ha borrado ningún mensaje en Instagram las últimas dos semanas y "categóricamente" negó que su cliente contactara a cualquiera de las mujeres implicadas de forma directa.

"Como mucha gente, Deshaun regularmente borra mensajes pasados de Instagram", dijo Hardin. "Dicho eso, no ha borrado ningún mensaje desde el 15 de marzo, el día previo a que se presentara la primera demanda. Categóricamente negamos que haya entrado en contacto directo con sus acusadoras en un intento por llegar a un acuerdo".

Las tres nuevas demandas, disponibles desde la mañana del lunes en el sitio de internet del Harris County District Clerk, elevan a 19 el total de demandas presentadas contra Watson.

El quarterback ha negado públicamente cualquier mala conducta y Hardin dijo la semana pasada que considera que "cualquier acusación de que Deshaun forzó a una mujer a cometer un acto sexual es completamente falso".

También este lunes, Sports Illustrated publicó un relato de una masajista terapeuta de Houston que dice que Watson mostró una conducta "inapropiada" cuando le dio un masaje.

La mujer no ha presentado una demanda contra Watson, pero dijo a Sports Illustrated que decidió hacer pública su experiencia porque quiere "una disculpa genuina" del pasador, "para nosotras y nuestra profesión, por ponernos en estas situaciones en las que no sabemos qué hacer".

La mujer, quien habló de forma anónima, dijo A Sports Illustrated que aunque "Watson no la tocó ni la forzó a tener actos sexuales, sí tuvo un comportamiento que fue inapropiado y diferente a cualquier otra interacción que haya tenido con alguno de sus más de 1.000 clientes".

El presunto incidente descrito por Sports Illustrated sucedió en el otoño del 2019. En las 19 demandas presentadas contra Watson, el incidente más reciente se registró en el 2020.

Hardin dijo en un comunicado la semana pasada que tiene "fuerte evidencia" que muestra que una de las demandas que acusa a Watson por agresión sexual es falsa y que "absolutamente también pone en duda la legitimidad de los otros casos".