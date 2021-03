Wall Street abre en rojo y el Dow Jones baja un 0,30 % pendiente de la deuda

Corredores trabajan en la Bolsa de Nueva York (Estados Unidos). EFE/Justin Lane/Archivo

Nueva York, 30 mar (EFE).- Wall Street abrió este martes en rojo y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, bajaba un 0,30 % con el mercado pendiente de los movimientos en el mercado de la deuda pública.

Veinte minutos después del inicio de las operaciones en la Bolsa de Nueva York, el Dow Jones recortaba 98,34 puntos, hasta 33.073,03; y el selectivo S&P 500 retrocedía un 0,46 % o 18,36 puntos, hasta 3.952,73.

El índice Nasdaq, que aglutina a las tecnológicas más importantes, perdía un 0,83 % o 108,26 puntos, situándose en 12.951,38 enteros.

La plaza estadounidense ayer experimentó volatilidad en medio de las tensiones provocadas por la fuerte liquidación de activos del fondo Archegos Capital a finales de la semana pasada, que ha salpicado a otras firmas.

Medida por el índice Vix, la volatilidad parecía moderarse este martes con una subida cercana al 3,5 % mientras que en la víspera se disparó casi un 10 %.

Archegos, operado por el antiguo gestor de Tiger Asia, Bill Hwang, había acumulado grandes posiciones en algunos valores a través de productos derivados sobre los que no hay obligación de informar públicamente.

La banca de EEUU, que ayer descendió, hoy subía encabezada por Morgan Stanley (2,03 %) y Goldman Sachs (1,89 %), que han logrado limitar sus pérdidas relacionadas con el fondo, según The Wall Street Journal.

El parqué neoyorquino estaba pendiente también del rendimiento del bono del Tesoro a 10 años, que subió hasta el 1,77 %, provocando ventas entre las tecnológicas más importantes.

Los movimientos en el mercado de deuda responden a las perspectivas de crecimiento económico a medida que se supera la crisis de la covid-19 pero también a los temores por la inflación, según los expertos.

Por sectores, a primera hora solo estaba en verde el financiero (0,73 %) y los mayores retrocesos eran para el energético (-1,33 %), el tecnológico (-1,14 %) y el de bienes no esenciales (-0,71 %).

Entre las 30 cotizadas del Dow Jones destacaban las subidas de JPMorgan (1,91 %) o Caterpillar (0,90 %), pero también el descenso de las tecnológicas Intel (-1,80 %), Apple (-1,74 %), Microsofot (-1,48 %) o Salesforce (-1,46 %).

En otros mercados; el petróleo de Texas bajaba a 60,46 dólares el barril; el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años se situaba en el 1,747 %, el oro descendía a 1.682,30 dólares la onza; y el dólar se apreciaba frente al euro, con un cambio de 1,1718.