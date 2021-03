Verónika Mendoza y Keiko Fujimori protagonizan el primer día de debate en Perú

Los candidatos a la presidencia de Perú de izquierda a derecha: Alberto Beingolea, Marco Arana, Keiko Fujimori, Veronika Mendoza, César Acuña y George Forsyth saludan hoy durante la primera fecha de los tres debates organizados por el Jurado Nacional de Elecciones en Lima (Perú). EFE/Sebastian Castañeda

Lima, 29 mar (EFE).- La candidata izquierdista Verónika Mendoza y la derechista Keiko Fujimori fueron este lunes protagonistas de la primera jornada del debate oficial organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) antes de los comicios generales del próximo 11 de abril en Perú.

La presencia de las dos únicas mujeres en la carrera presidencial destacó en una jornada en la que también debatió el exalcalde George Forsyth, quien hasta hace poco más de un mes era el favorito en los sondeos de opinión, y el derechista Alberto Beingolea, reconocido como uno de los que tuvo mejor desempeño en su exposición.

Tanto Mendoza como Fujimori y Forsyth se encuentran en un grupo de candidatos que pugnan por el segundo lugar en las preferencias ciudadanas, por detrás del actual líder Yohny Lescano, del partido Acción Popular (AP), para ir a una segunda vuelta electoral.

La primera de las jornadas de debate, programadas en el Centro de Convenciones de Lima y transmitidas por televisión nacional, fue completada por los candidatos César Acuña, de la populista Alianza para el Progreso, y Marco Arana, del izquierdista Frente Amplio.

GRAN PROTAGONISMO DE LA PANDEMIA

En un formato en el que los candidatos contaron con poco tiempo para exponer de forma continua, tuvo gran protagonismo la lucha contra la covid-19, un punto en el que todos coincidieron en criticar la falta de una masiva vacunación ciudadana.

Mendoza aseguró que Perú "atraviesa nuevamente un grave momento" y se necesitan dictar "medidas de emergencia", mientras que Fujimori dijo que la pandemia "ha desnudado el hecho de que los presidente sean absolutamente incapaces, ineficientes y tengan taras ideológicas" para afrontar de manera eficaz la emergencia sanitaria.

Los seis postulantes insistieron en la urgencia de la compra de vacunas y de acelerar la campaña de inmunización, así como de mejorar la capacidad de atención sanitaria en el país.

CHOQUE ENTRE MENDOZA Y FUJIMORI

En esa parte del debate, Mendoza acusó a Fujimori de plantear "sacar a la gente (a las calles) con total irresponsabilidad", por estar en contra de las restricciones de movilidad.

En respuesta, Keiko afirmó que Mendoza "no escucha a la gente" y no se ha enterado que "está sin chamba (trabajo)" y lo que se tiene que hacer es "cambiar los protocolos" sanitarios en el país.

Mientras que Mendoza aseguró que quiere "ser presidenta para estar al lado del pueblo", Fujimori dijo que en su país "se deben sumar esfuerzos" para sumar el apoyo de instituciones públicas y privadas a la campaña de vacunación "de manera gratuita".

LAS CRÍTICAS A MENDOZA

Mendoza, quien remarca que las vacunas deben ser administradas en exclusiva por el Estado, fue el blanco de varias alusiones directas, en su mayoría lanzadas por Alberto Beingolea, quien la acusó de oponerse a la labor del sector privado.

"Aquí queda claro lo que es la izquierda, que siempre nos ha generado pobreza y retraso", enfatizó el candidato del PPC.

Forsyth también sostuvo que Mendoza tiene una "mente cerrada" que no le permite "ver más allá" de la ideología, ante lo cual la candidata replicó que sí está de acuerdo en que se debe "convocar a todos los actores del país" bajo la supervisión estatal.

ALUSIONES A KEIKO

Al hablar sobre seguridad ciudadana, Forsyth le preguntó a Fujimori si alguna vez había participado en un operativo policial "sin ser la detenida", en alusión a las dos ocasiones en que ha sido arrestada mientras se le investiga por presunta corrupción.

Fujimori le respondió que "cree que ponerse un chaleco y hacer un show es suficiente", en referencia a sus acciones cuando fue alcalde del distrito limeño de La Victoria y lo acusó de "abandonar a su gente" cuando renunció a ese cargo para postular a la presidencia.

En medio de ese debate intervino Mendoza para decirle a Forsyth que "algunos se sienten machitos y valientes cuando tienen un chaleco antibalas" y le pidió tener "un poquito de dignidad".

En respuesta, Forsyth aseguró que la posición de las dos candidatas era una prueba de "cómo los mismos de siempre se ponen de acuerdo para atacar al nuevo".

DEBATE EN TRES GRUPOS

Ante la postulación de 18 candidatos, el JNE programó tres jornadas de debate, en grupos de seis elegidos para exponer sobre el combate a la pandemia, educación, seguridad ciudadana y lucha contra la corrupción, además de enviar un mensaje final a la ciudadanía.

El martes debatirán Hernando de Soto, Pedro Castillo, Ollanta Humala, Daniel Urresti, Andrés Alcántara y José Vega, mientras que el miércoles será el turno de Yohny Lescano, Rafael López Aliaga, Julio Guzmán, Daniel Salaverry, Rafael Santos, y Ciro Gálvez.

A dos semanas de los comicios generales en Perú, los sondeos de opinión indican que Lescano encabeza la intención de voto, seguido por un pelotón de otros cinco candidatos, entre los que están López, Mendoza, De Soto, Forsyth y Fujimori.