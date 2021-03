Una ONG dice que grupos armados crecen en Venezuela mientras combaten en la frontera

Un soldado colombiano fue registrado el pasado viernes al vigilar el cruce de migrantes venezolanos desde La Victoria, en Venezuela, hasta Arauquita, en Colombia, en Arauca (Colombia). EFE/Jebrail Mosquera Contreras

Caracas, 30 mar (EFE).- La ONG venezolana Fundaredes denunció este martes que varios grupos armados irregulares se están expandiendo por el país mientras los militares combaten en la frontera con una banda que la asociación identifica como disidentes de las FARC, uno de los que están creciendo en el país caribeño.

En un comunicado, la organización aclaró que los dos grupos armados que están expandiéndose en Venezuela son la guerrilla colombiana del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y bandas de disidentes de las FARC, que están "desarrollando diversos tipos de actividades ilícitas en todo el territorio".

Angélica Huérfano, coordinadora del Observatorio de Derechos Humanos de FundaRedes en el estado andino de Táchira, fronterizo con Colombia y vecino del estado Apure, donde combaten los militares, explicó que, en la última semana, varios miembros del ELN "han realizado patrullaje e intimidación a la población" en varios sectores del municipio García de Hevia.

Según su denuncia, los habitantes han reportado que hombres con botas negras, brazaletes con la identificación del ELN y armas largas "hacen recorridos en zonas urbanas, instalan puntos de control y requisan a las personas, entre otras prácticas".

El coordinador de FundaRedes en la región del Amazonas, José Mejías, recordó que la Defensoría del Pueblo de Colombia emitió un informe en el que señala que tanto el ELN como las disidencias de las FARC "manejan sus actividades desde la frontera que comunica a Puerto Ayacucho, en el estado Amazonas, con el departamento Vichada de Colombia".

Asimismo, destacó el caso de la profesora María Hernández y su esposo, quienes fueron asesinados en la mina El Kino, en el municipio Sucre, que forma parte del sureño estado Bolívar (fronterizo con Brasil), el pasado 27 de marzo.

Siempre según su versión, Hernández era maestra, había salido de su comunidad a trabajar "en otra actividades", cuando la guerrilla "los mandó a desalojar la zona que habitaban para tomar el control y, al no cumplir de inmediato con esta orden, los mataron y abandonaron sus cadáveres".

En el norteño y costero estado Falcón, el coordinador de FundaRedes en esa región, Omar de Dios García, dijo tener evidencias de que tanto el ELN como las disidencias de las FARC se encuentran en esa zona, "ya que la consideran como territorio estratégico para el contrabando de oro, diamante y coltán hacia las islas holandesas y antillanas".

Esas islas le han servido también como "puente (...) para avanzar en la trata de personas para esclavitud sexual, trabajos forzosos y reclutamiento".

Los combates en el estado Apure entre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y un grupo armado, no identificado por fuentes oficiales, comenzaron hace 10 días y, hasta el momento, han dejado como saldo dos militares muertos y seis "terroristas neutralizados", una palabra ambigua usada por los uniformados que no aclara si fallecieron o fueron arrestados.