Terrorismo.- La coalición contra Estado Islámico reafirma su determinación para acabar con "esta amenaza global"

MADRID, 31 (EUROPA PRESS)



Los ministros de Relaciones Exteriores de los países que forman parte de la coalición internacional contra el grupo terrorista Estado Islámico han reafirmado este martes su "determinación" para acabar con "esta amenaza global" y han mostrado su "indignación" por las "atrocidades" cometidas por la organización terrorista.



En una cumbre virtual en la que han revisado los actuales trabajos contra el yihadismo para garantizar la "derrota duradera" de Estado Islámico, dos años después del fin del autoproclamado 'califato' en Siria, los ministros han hecho hincapié en la protección de los civiles.



Por otro lado, han reiterado su compromiso para "fortalecer la cooperación en todas las líneas de esfuerzo de la Coalición" para garantizar que Estado Islámico y sus afiliados "no puedan reconstituir ningún enclave territorial o continúen amenazando nuestras patrias, personas e intereses", han explicado a través de un comunicado.



Aunque Estado Islámico "ya no controla territorio y casi ocho millones de personas han sido liberadas de su control en Irak y Siria, la amenaza persiste", han advertido.



También han incidido en que el derecho internacional, así como las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad de la ONU, "deben respetarse en todas las circunstancias". En este sentido, han destacado "la necesidad de detener y prevenir la violencia y las violaciones graves de los derechos del niño, y mejorar de manera duradera la protección de los niños afectados por el conflicto armado, así como garantizar los derechos humanos de las mujeres".



Los ministros de la coalición han extendido sus condolencias a las autoridades iraquíes tras el aumento de la actividad de Estado Islámico en Irak y Siria en los últimos meses, incluidos los dobles atentados suicidas en Bagdad el 21 de enero, ante lo que han pedido una acción "continua y coordinada", incluida la asignación de recursos militares y civiles para sostener los esfuerzos de la Coalición y de las fuerzas legítimas asociadas.



En referencia a Irak --donde la coalición opera "a petición del país--, han mostrado su compromiso "inquebrantable" de seguir cooperando con el Gobierno, donde sus operaciones trabajan para "mitigarlas consecuencias de la pandemia al tiempo que proporcionan un apoyo continuo para seguir desmantelando a Estado Islámico".



Respecto a Siria, la coalición debe "seguir atenta a la amenaza del terrorismo, en todas sus formas y manifestaciones", ya que han constatado la reanudación de las actividades de la organización terrorista en zonas en las que la coalición no esta activa. También en Siria es "muy preocupante" la situación de los detenidos de Estado Islámico y de sus familiares en el noreste del país.



También han mostrado su preocupación ante "la grave y creciente amenaza que suponen los afiliados de Estado Islámico en toda África Occidental y el Sahel, así como la amenaza emergente en otras partes del continente, en particular en África Oriental".



Los ministros han reconocido "el reto" que suponen los combatientes terroristas extranjeros que se encuentran bajo custodia, así como los miembros de sus familias que permanecen en Irak y Siria, y se han comprometido a seguir con los mecanismos de rendición de cuentas existentes, incluida la rendición de cuentas de los combatientes que han utilizado la violencia sexual como instrumento de terror.



En el comunicado detallan que han reiterado la importancia de "los esfuerzos colectivos de estabilización" para la "derrota a largo plazo" de Estado Islámico y "la eliminación de las condiciones que favorecen su ascenso". Los ministros han reafirmado su convicción de que sigue siendo "necesario" un esfuerzo "global y colectivo para lograr una derrota completa y duradera" de Estado Islámico en todo el mundo.



Los ministros han mostrado su intención de celebrar la próxima reunión ministerial de la Coalición Global en Italia tan pronto como las circunstancias lo permitan.