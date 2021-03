Tanzania.- Tanzania confirma 45 muertos en una estampida durante uno de los actos en honor a Magufuli

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)



Las autoridades de Tanzania han confirmado este martes que al menos 45 personas murieron y cerca de 40 resultaron heridas en una estampida durante uno de los actos celebrados en la ciudad de Dar es Salaam en honor al fallecido presidente, John Magufuli, tras varios días de informaciones sobre víctimas en los medios locales.



La Policía ha detallado que el suceso tuvo lugar el 21 de marzo cuando un grupo de personas intentó entrar en el estadio de Dar es Salaam a través de puntos no autorizados para ello. "Fueron al estadio para expresar su amor por su líder fallecido", ha dicho el comandante de la Policía de Dar es Salaam, Lazaro Mambosasa.



"Su número era enorme, algunos se impacientaron y optaron por usar puntos de entrada no oficiales. Así es como tuvo lugar el problema", ha dicho en declaraciones concedidas al diario tanzano 'Mwananchi', antes de agregar que los 37 heridos han sido ya dados de alta en varios hospitales.



Las informaciones sobre la estampida surgieron en los medios a raíz de las informaciones facilitadas por familiares de las víctimas, incluido un funeral en el que participaron cientos de personas por la muerte de cinco miembros de una misma familia, incluidos cuatro niños, tal y como ha recogido 'The Citizen'.



Magufuli falleció el 17 de marzo en un hospital de Dar es Salaam a causa de lo que las autoridades han achacado a un problema cardiaco, tras semanas de especulaciones sobre la posibilidad de que hubiera contraído el coronavirus, tras meses negando que hubiera casos en el país y abogando por remedios de nula eficacia.



La gestión de la pandemia por parte del Gobierno de Tanzania ha sido criticada en numerosas ocasiones debido a la falta de restricciones y la ausencia de datos oficiales sobre contagios y fallecidos desde principios de mayo de 2020.