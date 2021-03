Siria.- La UE no normalizará relaciones con Siria mientras no cese la represión y se comprometa con el diálogo de la ONU

BRUSELAS, 30 (EUROPA PRESS)



El Alto Representante de la UE, Josep Borrell, ha asegurado este martes que el bloque europeo no normalizará las relaciones con Siria mientras el régimen del presidente sirio, Bashar al Assad, no cese la represión y se comprometa con el diálogo que ofrece Naciones Unidas.



"El régimen no ofrece ningún futuro a la ciudadanía siria. A menos que cambien no podrán ser socios de la UE o de la comunidad internacional. Pedimos un giro en su comportamiento, que cese la represión y se comprometan con los trabajos de Naciones Unidas", ha asegurado Borrell en la segunda jornada de la 5ª Conferencia de donantes para Siria que organiza Bruselas.



El jefe de la diplomacia europea ha recalcado que, tras una década de conflicto civil, la resolución de la crisis solo pasa por una solución política basada en el diálogo. Por ello, ha reclamado un nuevo impulso a las conversaciones auspiciadas por la ONU y que ha admitido que se encuentran "estancadas".



En este sentido, ha planteado que la comunidad internacional debe estar abierta a "nuevas ideas" para zanjar la crisis en Siria y ha indicado que un giro de Damasco podría favorecer una oferta para la reconstrucción social del país, de sus infraestructuras y retomar la relación comercial y los canales diplomáticos.



"Pero no normalizaremos la relación si sigue la violencia y la represión. No podemos aceptar las elecciones que han planteado las autoridades", ha apostillado el Alto Representante sobre los comicios del 16 de abril.



La Unión Europea ha recordado que la crisis de los refugiados sirios es la mayor crisis de desplazamiento en el mundo, con 5,6 millones de refugiados registrados y otros 6,2 millones de personas desplazadas dentro de Siria y sin condiciones para su regreso seguro, voluntario, digno y sostenible. En este sentido esta conferencia busca movilizar fondos para dar apoyo a los refugiados sirios, cuando se cumplen diez años del inicio de la guerra.