Silva llega bien y muy "ilusionado" a la final de la Copa

GRAF664. SAN SEBASTIÁN, 29/10/2020.- El centrocampista de la Real Sociedad David Silva durante el partido de la fase de grupos de la Liga Europa que Real Sociedad y Nápoles juegan este jueves en el Reale Arena de San Sebastián. EFE/Javier Etxezarreta

San Sebastián, 30 mar (EFE).- El centrocampista de la Real Sociedad David Silva afronta en buen estado físico y muy "ilusionado" la final de Copa del sábado, que ha invitado a los jóvenes a "disfrutar" pero con la máxima concentración para "no cometer errores".

En una rueda de prensa, el jugador canario ha restado importancia al peso de su presencia en los resultados de la Real Sociedad, que acumuló una racha muy negativa en su ausencia

"Tuve un golpe en una zona dolorosa, también una rotura de fibras cuando todos estábamos muy bien, el equipo y yo. Es casualidad lo que ha pasado y cuando pierdes unos cuantos partidos seguidos la gente puede pensar eso", señaló el centrocampista.

Los números son incuestionables en ese sentido porque, con Silva en el campo, la Real ha ganado 13 partidos, empatado 4 y perdido 4, sin embargo durante sus lesiones sólo venció en 2 de 18 compromisos, con 10 igualadas y 6 derrotas.

"Es bueno que te valoren, pero el trabajo se está haciendo ya desde el año pasado y está prácticamente el mismo bloque", recordó Silva, que reconoció también que conseguir la Copa "sería algo increíble" y que, a pesar de los muchos títulos que acumula, le haría "mucha ilusión".

Espera "no cerrar el círculo" de triunfos que comenzó también en la Copa con el trofeo logrado con el Valencia antes de su etapa en la Premier League ya que, como destacó, tiene "un año más aquí y ojalá se pueda pelear por otros títulos, porque es increíble hacerlo con tanta gente de la casa".

Dijo que ve la final "muy igualada" ante el Athletic y que "en un derbi se igualan más todavía" y confía en que la Real esté "a su mejor nivel para poder ganarla".

Respecto a su decisión de recalar en la Real Sociedad en verano, Silva ha dicho estar convencido de que acertó, porque está "encantado", tanto él como su familia, de pertenecer al club donostiarra y vivir en San Sebastián.

"Tomé la decisión exacta, la gente aquí es encantadora y muy trabajadora", ha afirmado un sonriente Silva.

Silva, en otro orden de cosas, se refirió a la posible llegada al fútbol español de su excompañero en el Manchester City Kun Agüero, y fue muy claro al respecto ya que no tiene dudas del nivel actual del delantero argentino.

"Es un jugador impresionante, un fenómeno. Lo veo jugando en cualquier lado, donde él quiera, porque puede hacerlo en cualquier equipo y adonde vaya seguro que marcará goles como lo ha hecho siempre", aseveró contundente el jugador realista.