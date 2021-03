Sergio Ramos cumple 35 años

11/03/2021 Sergio Ramos arropado por su mujer y sus tres hijos, acude al preestreno del documental sobre su vida,Image EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID, 30 (CHANCE)



Uno de los jugadores de fútbol más importantes a nivel nacional hoy cumple 35 años y lo hace por todo lo alto, no solamente por ser un referente para muchos jóvenes que se quieren dedicar al ámbito deportivo, sino porque ha sabido rentabilizar su vida como su fuera una marca.



Hablamos de Sergio Ramos, quien hoy celebra su cumpleaños habiendo conseguido lo que muchos consideran el éxito en la vida. Muy enamorado de su mujer, Pilar Rubio, con la que ya tiene cuatro hijos, el jugador de fútbol tiene su propia serie en Amazon Prime, de dos temporadas, en las que vemos todos los entresijos de su vida.



De hecho, hace unas semanas veíamos al deportista hablar abiertamente de qué veríamos en esta serie y confesaba que: "Nos hemos sentido muy cómodos, tanto Pilar como yo y los niños, cuando han entrado las cámaras en mi casa, se ha tenido mucho respeto, por eso quería dar las gracias a Javi y a todo su equipo". Lo hacía anunciando su vuelta al campo de fútbol: "Después de haber pasado por una lesión por fin estoy de vuelta con el equipo y ojalá pueda afrontar este último tramo de temporada y me gustaría ayudar con un rendimiento al equipo".



Lo que sí que confesó en esta rueda de prensa de su serie es que todavía consideraba que estaba en plenas condiciones para seguir disfrutando de su pasión, el fútbol, por lo que no ha pensado todavía en una jubilación. Así es Sergio Ramos, un jugador de lo más valioso a nivel nacional, que cumple 35 años por todo alto y sin vistas de retirarse del campo de fútbol.