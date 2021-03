Se reanudan los convoyes de barcos tras el desbloqueo del canal de Suez

EFE/EPA/Mohamed Hossam

El Cairo, 30 mar (EFE).- Los convoyes de barcos que habitualmente transitan en ambas direcciones del canal de Suez retomaron su actividad este martes, después de que la vía marítima quedara finalmente desbloqueada el lunes por la tarde cuando fue reflotado el portacontenedores "Ever Given", que estuvo encallado desde el día 23 creando una gran congestión.

La compañía Gulf Agency Company (GAC), que cuenta con una oficina de coordinación en Suez, informó hoy de que un convoy de 22 barcos entró en el canal desde el mar Rojo, en dirección norte, a las 06.30 horas locales (04.30 GMT), mientras que otro de 14 barcos empezó su trayecto del Mediterráneo rumbo al sur a las 07.00 (05.00 GMT).

Al mismo tiempo, 37 barcos de los que estaban parados en el punto intermedio del canal, en el Gran Lago, ya salieron del paso artificial de agua, y otros seis todavía tienen que hacerlo.

El Gran Lago es donde las naves que proceden de ambas direcciones pueden maniobrar y esperar, porque el tramo sur del canal de Suez solo tiene un carril, mientras que el norte fue ampliado en 2015 y tiene dos canales paralelos.

GAC explicó que los convoyes están siendo organizados por la Autoridad del Canal de Suez sin horarios preestablecidos, como es habitual, y "están funcionando en ambas direcciones sin pausa hasta que el atasco de barcos se despeje".

La firma de servicios logísticos Leth Agencies dijo que está previsto que 76 barcos transiten por el canal a lo largo del día de hoy.

Anoche, el jefe de la Autoridad del Canal de Suez, el almirante Osama Rabie, anunció que se había reanudado la navegación a las 18.00 horas locales (16.00 GMT) del lunes en ambas direcciones y que estaba previsto que 113 barcos cruzaran el canal desde ese momento hasta las 08.00 horas (06.00 GMT) del martes.

Según Rabie, 422 barcos estaban ayer a la espera de cruzar el canal de Suez y calculó que la navegación marítima normal podría restablecerse en un plazo de "tres días o tres días y medio", cuando se descongestione el atasco.

La cola de barcos fue aumentando en los pasados días, desde que el "Ever Given" quedó encallado en una orilla del canal y atravesado en el paso de agua artificial, bloqueando así el tráfico y causando graves pérdidas al comercio marítimo mundial, el 10 % del cual pasa por Suez.