Rusia.- Navalni alerta de que está en peligro de ser sometido a un aislamiento "similar a la tortura" en prisión

18/03/2018 El dirigente político opositor ruso Alexei Navalni, en una imagen de archivo POLITICA EUROPA RUSIA ALEXEI NAVALNI



MADRID, 30 (EUROPA PRESS)



El opositor ruso Alexei Navalni ha alertado de que está en peligro de ser sometido a un aislamiento "similar a la tortura" durante su tiempo en prisión después de haber sufrido varias reprimendas por parte de los guardias de la cárcel en varias ocasiones.



Navalni, de 44 años, tendrá que permanecer dos años y medio encarcelado por violar la libertad condicional impuesta en su contra a cambio de la suspensión de una condena a cuatro años de cárcel por cometer fraude.



El disidente, que suele informar de su situación en prisión a través de las redes sociales, ha indicado que ya ha sido "víctima de seis reprimendas en dos semanas" por parte de los administradores del centro penitenciario en el que se encuentra, según informaciones del diario 'The Moscow Times'.



La prisión, ubicada en la ciudad de Pokrov (Vladimir), es conocida por el duro aislamiento psicológico al que somete a los presos, además de las duras condiciones del centro.



El opositor ha indicado que la dirección del centro le ha obligado a levantarse 10 minutos antes de la hora programada para el resto de presos y llevar camiseta en los encuentros con abogados. "Si acumulas dos reprimendas puedes ir a aislamiento, lo cual te lleva a condiciones cercanas a la tortura" ha dicho.



Esto implica, además, que Navalni no podrá gozar el perdón presidencial, tal y como ha alertado su abogado, que ha vuelto advertir de su estado de salud. Por su parte, el Kremlin ha negado de nuevo que el centro penitenciario esté dando información al Gobierno sobre la situación del opositor. "No recibimos ni solicitamos con regularidad información sobre presos", ha explicado el portavoz del Gobierno, Dimitri Peskov, según la agencia Sputnik.