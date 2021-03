R.Unido.- La Policía de Londres "actuó apropiadamente" durante la vigilia de Sarah Everard, según una inspección

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)



La Policía Metropolitana de Londres "actuó apropiadamente" durante la vigilia en recuerdo de Sarah Everard, asesinada presuntamente por un agente, que terminó con disturbios y altercados entre asistentes y efectivos policiales, según una evaluación llevada a cabo por un organismo que vigila el comportamiento de la Policía.



La autoridad, Inspección de la Policía de Su Majestad (HMIC, por sus siglas en inglés), ha concluido que la Policía llevó a cabo su labor "de una forma medida y proporcionada".



La HMIC ha recalcado que el uso de la fuerza durante el evento estaba "justificado" al decidir que los riesgos de una eventual propagación de la COVID-19 "eran demasiado grandes para ignorarlos al planificar y vigilar" la vigilia.



Además, ha concluido que los agentes de Policía "hicieron lo mejor que pudieron para dispersar pacíficamente a la multitud" y "permanecieron tranquilos y profesionales". Sin embargo, sí ha reconocido que los agentes no respondieron "lo suficientemente bien" cuando la situación se tensó, criticando que hubo una "comunicación insuficiente" entre los comandantes policiales.



El líder del equipo investigador de la HMIC, Matt Parr, ha declarado que han revisado gran cantidad de evidencias, según ha recogido la BBC. "Hemos encontrado que hay algunas cosas que la Policía Metropolitana podría haber hecho mejor, pero no hemos visto nada que sugiera que los agentes actuaron de alguna forma que no fuera medida y proporcionada en unas circunstancias cambiantes", ha agregado.



Everard desapareció cuando regresaba a su casa, hacia las 21.00 del miércoles 3 de marzo, después de visitar a unas amigas en el barrio de Clapham, en el sur de Londres. Su cuerpo fue localizado una semana después en una zona arbolada del condado de Kent, en el suroeste del país, y donde fue detenido como sospechoso el agente de Scotland Yard Wayne Couzens. Los restos mortales fueron identificados posteriormente. Couzens está acusado de la desaparición y la muerte de Everard y su juicio se ha fijado para el próximo 25 de octubre.