Rentistas-Liverpool: Penúltimo paso hacia la gloria

AME623. MONTEVIDEO (URUGUAY), 11/10/2020.- El entrenador de Rentistas, Alejandro Cappuccio, da indicaciones hoy a los jugadores durante un partido contra Danubio por la fecha 15 del Torneo Apertura del fútbol uruguayo, en el estadio Jardines del Hipódromo María Mincheff, en Montevideo (Uruguay). EFE/Raúl Martínez

Montevideo, 30 mar (EFE).- Tras una extensa temporada en la que uno conquistó el Apertura y otro el Clausura, el Rentistas y el Liverpool buscarán este miércoles meterse en la final del Campeonato Uruguayo, donde ya espera el Nacional, ganador de la Tabla Anual acumulada.

De esta forma, y con un partido del que los protagonistas subrayan su dificultad, el certamen de una temporada 2020 marcada por la pandemia de la covid-19 comienza a llegar a su final después de más de un año de fútbol.

409 días después de disputar su primer partido, el Rentistas intentará apelar a la memoria para volver a mostrar en la cancha algo de lo que hizo en la primera parte de la temporada cuando sorprendió a propios y ajenos.

Los dirigidos por Alejandro Cappuccio, que venían de jugar en Segunda División, hicieron una enorme campaña y se quedaron con la primera parte del año tras superar al Nacional en la final para desempatar la primera posición del Apertura.

El problema para ellos fue que en la segunda parte de la temporada el equipo perdió por transferencias a la enorme mayoría de sus titulares y finalizó en la última posición.

Por esto, su director técnico cree que no son los favoritos y así lo hace saber a Efe durante una charla en la que destaca el poderío de su rival de turno.

No obstante, Cappuccio destaca que en las últimas dos fechas del Clausura su equipo no recibió goles, logró cuatro puntos de seis y con ello irán por "otra ilógica victoria".

"Cada jugador tiene lapicera en la mano y una hoja para tratar de escribir una página más", finaliza.

El Liverpool, por su parte, tratará -en los 90, en los 120 o en los penaltis- de pasar el rodillo como lo hizo en la mayoría de los encuentros del Clausura, donde ganó 10 de sus 15 partidos, empató cuatro, marcó 34 tantos y apenas recibió 13.

Con el goleador Juan Ignacio Ramírez como gran figura y actuaciones muy destacadas como la de Camilo Cándido, los dirigidos por Marcelo Méndez llegan en un buen momento y así lo indica a Efe Hernán Figueredo, otra de las piezas claves del equipo negro y azul.

"Creo que estamos en un buen momento, que el equipo está bien", apunta el centrocampista, quien también resalta la voluntad de su escuadra para, "pase lo que pase, nunca dejar de intentar".

Por otra parte, destaca al Rentistas, un equipo "que está bien trabajado" y que "sabe a lo que juega".

De esta forma, ambos se preparan saltar este miércoles (20.00 horas, 23.00 GMT) al campo del estadio Centenario, donde quieren dar el penúltimo paso hacia la gloria y meterse en la historia grande del fútbol uruguayo.