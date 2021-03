Pearl Jam pospone al verano de 2022 su gira europea por el coronavirus

El cantante Eddie Vedder (D) y el guitarrista Mike McCready (I) durante un concierto de Pearl Jam. EFE/EPA/JOSE SENA GOULAO/Archivo

Madrid, 30 mar (EFE).- La banda estadounidense Pearl Jam ha comunicado este martes que pospone al verano de 2022 la gira de presentación por Europa de su último disco de estudio, "Gigaton", publicado en 2020 pocos meses después del estallido de la pandemia de covid-19.

Se trata del segundo aplazamiento que sufre este "tour", una circunstancia que no ha pasado por alto la veterana banda en un comunicado publicado en su web oficial, al afirmar que "sigue siendo difícil posponer de nuevo la vuelta a la carretera".

No obstante, los componentes de Pearl Jam se sienten "animados" por la aparición de vacunas contra el coronavirus, a la espera del día en que puedan volver a recorrer el mundo "con seguridad".

Tras el cambio al próximo año, la gira arrancará en el Ziggo Dome de Ámsterdam el 14 y el 15 de junio, citas a las que seguirán ese mismo mes las del Pinkpop Festival de Landgraaf (Países Bajos) el día 18, el Waldbühne de Berlín el 21, el Hallendstadion de Zúrich (Suiza) el 23, el circuito de Imola (Italia) el 25, el Festhalle de Fráncfort (Alemania) el 28 y el Rock Werchter Festival belga el 30.

En julio irán a Estocolmo (festival Lollapalooza, día 3), Copenhague (Royal Arena, 5), Londres (Hyde Park, 8 y 9), Budapest (Budapest Arena, 12), la localidad polaca de Cracovia (Tauron Arena, 14), París (festival Lollapalooza, 17), Viena (Wiener Stadthalle, 20) y, por último, Praga (O2 Arena, 22).

Según han informado, las entradas adquiridas previamente serán válidas para las citas reprogramadas, correspondiéndose la del 16 de junio de 2021 en Ámsterdam con la del 14 de junio de 2022 y la del 17 de junio de 2021 con la del 15 de ese mes del año próximo.

También existe la posibilidad de devolver el dinero a través de los puntos oficiales en los que se adquirieron las entradas a todas aquellas personas que no puedan finalmente asistir.

En el caso de que el concierto fuera parte de un festival, la petición deberá hacerse a través de la web oficial del mismo.