Oposición venezolana acusa a Maduro de ocultar cifra de muertes por covid-19

Caracas, 30 mar (EFE).- La oposición venezolana acusó este martes al Gobierno de ocultar la "verdadera" cifra de muertes a causa de la covid-19 e insistió en señalar que el Ejecutivo presidido por Nicolás Maduro comete un "crimen de lesa humanidad" por no permitir la entrada de la vacuna AstraZeneca a través del plan Covax.

En un debate virtual, los opositores liderados por Juan Guaidó señalaron que el Gobierno "maquilla" los datos de contagios y muertes que hasta ahora se cifran, oficialmente, en 157.943 casos y 1.577 fallecimientos.

Los opositores, que controlaron el Parlamento entre el 2016 y enero de este año, se reúnen cada semana bajo la figura de la comisión delegada, una instancia que agrupa a menos del 10 % de los diputados y cuya validez venció en enero, cuando se instaló una aplastante mayoría chavista en la Cámara.

El exparlamentario opositor Virgilio Ferrer sostuvo que "en Venezuela mueren más de doscientas personas diarias producto de la pandemia y hay más de tres mil infectados diarios".

Pero el Gobierno venezolano solo ha informado de doce muertes como cifra máxima en un día y el récord diario de contagios fue superado ayer cuando informó que habían registrado 1.288 casos.

Por su parte, el exdiputado Luis Stefanelli señaló que el Gobierno rechazó el ingreso de la vacuna de AstraZeneca por una razón "política", debido a que el ingreso de Venezuela a Covax dependía de un acuerdo entre el Ejecutivo y la oposición, que controla parte de los recursos del país en el exterior.

"Esto es un delito de lesa humanidad, Maduro, que se suma al abultado expediente que usted tiene en la Corte Penal Internacional", añadió.

Los exparlamentarios reiteraron, asimismo, sus críticas al Gobierno por no tener un plan de vacunación claro y detallado y por dar prioridad a las autoridades gubernamentales y sus afines,

A Venezuela han llegado, desde febrero pasado, 750.000 vacunas, de las que 250.000 son de la rusa Sputnik V y 500.000 de la china Sinopharm.

El ministro de Salud, Carlos Alvarado, dijo el lunes que habían vacunado a 98.000 sanitarios con la Sputnik V, pero no ofreció detalles de lo que se ha hecho con el resto de las dosis, aunque tras la llegada de las mismas las autoridades dijeron que serían aplicadas a sanitarios, políticos y maestros.