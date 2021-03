OPEP prevé que superávit desaparecerá el próximo trimestre

(Bloomberg) -- La Organización de Países Exportadores de Petróleo espera que el superávit mundial de petróleo que acumuló durante la pandemia desaparezca en los próximos tres meses, antes de lo previsto.

Los inventarios de petróleo en los países desarrollados se mantendrán en solo 3 millones de barriles por encima de su promedio de cinco años para fines de junio, según datos del grupo presentados el martes a un comité de la OPEP+. Hace un mes, el grupo de productores predijo que el exceso no se eliminaría hasta el trimestre siguiente.

El punto de inflexión preciso ahora llegará en julio, cuando las reservas estarán 35 millones de barriles por debajo de su promedio de 2015-2019, en lugar de agosto, según los datos.

Esas estimaciones suponen que la alianza OPEP+, liderada por Arabia Saudita y Rusia, aumentará la producción en mayo. Sin embargo, se espera que el grupo mantenga los límites de producción actuales durante otro mes cuando se reúna el jueves, una decisión que aceleraría aún más la reducción de los inventarios. El grupo redujo su producción colectiva en 8 millones de barriles diarios, o aproximadamente 8% del total mundial.

Los mercados de crudo se están reequilibrando más rápidamente a medida que la OPEP y sus aliados retrasan el reinicio de la producción suspendida durante la pandemia, mientras que el líder del grupo, Arabia Saudita, redujo su producción en una cantidad adicional. Eso elevó los precios por encima de US$60 por barril, incluso cuando nuevos brotes de virus infligen un nuevo golpe a la demanda.

El Comité Técnico Conjunto, un panel de expertos técnicos de los países de la OPEP+, está evaluando los datos en una reunión en línea el martes. Presentará sus conclusiones para que los ministros las revisen mañana, antes de su reunión principal el jueves.

Los datos suponen que la OPEP+ procederá con un aumento de producción de 1,4 millones de barriles por día en mayo. Sin embargo, Arabia Saudita, que representaría aproximadamente 1 millón de barriles de esa adición, ha dicho que adoptará un enfoque gradual para reactivar la producción.

Si la coalición se abstiene de agregar suministros en mayo, los inventarios globales se reducirían en 2,9 millones de barriles diarios, según los datos. Eso casi con certeza acercaría aún más el punto de reequilibrio.

La presentación muestra que su enfoque cauteloso para gestionar la oferta ya está reduciendo el superávit.

Solo en febrero, la OPEP estima que el superávit mundial de inventarios cayó a la mitad. Los inventarios se ubicaron 57,8 millones de barriles por encima del promedio de 2015-2019 ese mes, en comparación con una evaluación preliminar de 126 millones en enero.

