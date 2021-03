OPEP+ prepara decisión sobre producción con enfoque cauteloso

(Bloomberg) -- A medida que la OPEP y sus aliados se preparan para otra decisión sobre la producción de crudo, los productores creen que el enfoque desafiante y cauteloso está dando frutos.

Hace tres semanas, la coalición liderada por Arabia Saudita fue ampliamente criticada cuando rechazó los llamamientos para reactivar parte de la producción de crudo detenida durante la pandemia. El ministro de Energía, el príncipe Abdulaziz bin Salman, dejó en claro que no iba a confiar en las predicciones de un repunte posterior al covid, y dijo que solo creería en la recuperación de la demanda cuando esta fuera evidente.

Desde entonces, la demanda de combustible en EE.UU. ha mostrado fuertes signos de recuperación. Sin embargo, un resurgimiento del virus en otros lugares ha convencido al grupo de que tomó la decisión correcta, según varios delegados de la OPEP+ que pidieron hablar de forma anónima. Ellos predicen que el grupo se abstendrá nuevamente de abrir significativamente los grifos en la próxima reunión del 1 de abril.

“El príncipe Abdulaziz sigue preocupado, no está dispuesto a decir que el covid ya está superado”, dijo Helima Croft, estratega jefe de materias primas de RBC Capital Markets. “Lo más probable es que estemos ante una renovación saudita de su recorte de producción”.

El próximo jueves la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus socios considerarán si reactivarán parte de los 8 millones de barriles de producción diaria, alrededor de 8% del suministro mundial, mientras la demanda de combustible sigue deprimida.

La intervención del grupo ha ayudado a impulsar los precios del crudo más de 20% este año, incluso mientras continuaban los estragos económicos de la pandemia. La medida reforzó los ingresos tanto para sus miembros como para una industria petrolera mundial en problemas.

Hace tres semanas, estaba bajo fuego. La sorpresiva decisión del grupo de no impulsar la producción, encabezada por el príncipe Abdulaziz, fue vista como un intento de elevar los precios que podrían resultar contraproducentes al perjudicar la demanda y alentar a los rivales de la OPEP a invertir en nuevos suministros.

En los días posteriores a la reunión del 4 de marzo, el crudo Brent se disparó a US$70 el barril, lo que provocó que India, un consumidor clave, protestara por el dolor financiero.

Sin embargo, el repunte se detuvo.

Europa volvió a imponer confinamientos para contener una cepa más transmisible del coronavirus, en tanto que India y Brasil se enfrentaron a un empeoramiento en las tasas de contagio. El comercio de crudo en Asia se desaceleró debido a que una temporada turística mediocre no logró estimular la demanda de combustible. Mientras tanto, los suministros de petróleo aumentaron a medida que Irán aumentó las exportaciones a China desafiando las sanciones de Estados Unidos.

Una semana después de haber alcanzado un máximo de un año, los futuros del petróleo cedieron casi US$10. Cualquiera que haya sido la motivación real de Riad, su estrategia ahora parecía menos una estratagema para hacer subir los precios y más una póliza de seguro prudente contra su colapso.

La OPEP+ discutirá si reactivará parte de los 1,2 millones de barriles diarios de producción que se ha comprometido a devolver al mercado en cuotas este año. Al mismo tiempo, los saudíes revisarán el estado de un recorte adicional de 1 millón de barriles por día que han estado haciendo desde febrero para acelerar el proceso de eliminación del persistente exceso de petróleo. El reino también se ha comprometido a restaurar este suministro gradualmente, pero no dio fechas firmes para hacerlo.

