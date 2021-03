OMS pide investigar más hipótesis fuga de virus de laboratorio

(Bloomberg) -- El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, señaló que una misión que viajó a China para estudiar los orígenes del coronavirus no analizó adecuadamente la posibilidad de una fuga desde un laboratorio antes de concluir que el patógeno probablemente se propagó desde murciélagos a humanos a través de otro animal.

El jefe de la OMS dijo que a pesar de que el equipo internacional de científicos determinó que una fuga es la hipótesis menos probable, se requiere una investigación más profunda. Señaló que está listo para enviar más misiones que involucran a expertos especialistas, ya que no cree que la evaluación sea lo suficientemente extensa. Los comentarios fueron formulados durante una sesión informativa a los países miembros de la O

Aunque Tedros ha dicho constantemente que todas las opciones están sobre la mesa y que la OMS no cerrará ninguna línea de investigación, los comentarios del martes constituyen la primera vez que especula abiertamente sobre la posibilidad de una fuga. El jefe de la OMS fue criticado por la Administración de Donald Trump por ser demasiado deferente con China en los primeros días de la pandemia. Trump incluso comenzó el proceso para que Estados Unidos se retirara de la OMS, el cual fue revertido por el presidente Joe Biden en su primer día en el cargo.

El informe sobre el origen del virus se publicó el martes, confirmando lo que los investigadores dijeron a mediados de febrero al concluir su misión de cuatro semanas en Wuhan, la ciudad central de China donde surgieron los primeros casos de covid a fines de 2019, y en entrevistas posteriores.

Tedros señaló que esperará que estudios futuros impliquen un intercambio de datos más rápido y mejor en unos de los comentarios más incisivos contra China. El país ha rechazado firmemente cualquier sugerencia de una fuga desde un laboratorio de alta seguridad en Wuhan, una teoría desarrollada por Robert Redfield, quien dirigió los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) de EE.UU. el primer año de la pandemia.

“Piedra sin mover”

“Para comprender los primeros casos, los científicos se beneficiarían del acceso total a los datos, incluidas muestras biológicas de al menos septiembre de 2019”, dijo Tedros. “Todavía no hemos encontrado la fuente del virus, y debemos continuar siguiendo la ciencia y no dejar piedra sin mover”.

La misión fue organizada conjuntamente por la OMS y China.

