MERCADOS GLOBALES-Dólar avanza y acciones mundiales caen presionadas por acciones tecnológicas

Por Herbert Lash

NUEVA YORK, 30 mar (Reuters) - El dólar subía y una medida de acciones mundiales bajaba el martes, ya que la mejora del rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense reducía el atractivo del sector tecnológico y empujaba a inversores de ambas orillas del Atlántico hacia acciones que se beneficiarán cuando reabran las economías.

* La fortaleza del dólar y la subida de los retornos, junto con expectativas de un fuerte recuperación económica, reducían la demanda de un activo de refugio como el oro, presionando a la baja los precios del lingote.

* Las acciones europeas rondaban máximos históricos por esperanzas de una recuperación impulsada por las vacunas, mientras los inversores obviaban el 'default' del fondo de cobertura estadounidense Archegos, que golpeó a los títulos bancarios en la víspera.

* El índice STOXX 600 ganó un 0,7%, dejando al selectivo paneuropeo a menos de un 1% de su pico prepandémico, mientras que las acciones bancarias y mineras impulsaron un 0,5% a la medida de acciones destacadas de Londres FTSE 100.

* Los principales índices de Wall Street caían, en una sesión en que Apple Inc, Microsoft Corp y Amazon.com Inc lideraban el declive del índice S&P 500, mientras que JPMorgan & Co. y Bank of America eran las que más subían en el referencial.

* El índice mundial de acciones de MSCI cedía un 0,19%, mientras que el de mercados emergentes ganaba un 0,69%.

* En el mercado cambiario, el dólar tocaba un máximo de un año frente al yen y avanzaba frente a las monedas más importantes por el aumento de la distribución de vacunas en Estados Unidos, así como los planes del presidente Joe Biden de gastar hasta 4 billones de dólares en infraestructuras.

* El índice dólar subía un 0,425%, mientras que el euro se depreciaba un 0,39%, a 1,1716 dólares, y el yen cedía un 0,45%, a 110,28 unidades.

* Los bonos del Tesoro a 10 años avanzaban 1 punto básico, rindiendo al 1,7331%.

* Los precios del oro al contado perdían un 1,61%, a 1.684,39 dólares la onza.

* Los precios del crudo caían después de que el Canal de Suez reabrió al tráfico, mientras la atención pasaba a una reunión que mantendrá la OPEP+ esta semana, donde los analistas esperan que se apruebe una extensión de la reducción de la oferta en medio de decepcionantes perspectivas de demanda.

(Editado en español por Carlos Serrano)