Malta.- El TEDH rechaza una denuncia del supuesto cerebro del asesinato de la periodista de Malta Caruana Galizia

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)



El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha rechazado este martes una denuncia del empresario Yorgen Fenech, supuesto cerebro del asesinato de la periodista Daphne Caruana Galizia, relativa a la supuesta violación de su derecho a una audiencia justa por la pausa de los procesos judiciales en el marco de las restricciones impuestas por la COVID-19.



En concreto, el pronunciamiento del TEDH detalla que el derecho de Fenech a una audiencia justa durante su detención preventiva no se ha violado, tampoco cuando se suspendieron los procedimientos judiciales en el marco de las medidas impuestas para frenar la pandemia de COVID-19. El tribunal ha señalado que la denuncia de Fenech es "inadmisible" y "manifiestamente mal fundada".



La suspensión del proceso judicial no significó que la Fiscalía no tuviera intención de llevar al imputado ante la "autoridad judicial competente", ha señalado el TEDH, remarcando que estos procesos habrían continuado de haber sido posible, sin conllevar riesgos para ninguna parte involucrada, incluido el propio sospechoso.



Fenech ha presentado varias denuncias relativas a las condiciones en las que se produjo su detención, la ilegalidad de la misma, el supuesto fracaso del Estado maltés para proteger su salud y los procedimientos judiciales, que, a su juicio, han violado su derecho a tener un juicio justo en un plazo de tiempo razonable.



Según ha recordado el diario 'Times of Malta', el Tribunal Constitucional de Malta ya concluyó en noviembre que los derechos del sospechoso no se habían violado en virtud de la orden de emergencia que pausaba todos los procedimientos judiciales por la pandemia de COVID-19.



El 16 de octubre de 2017, Caruana Galizia sufrió un ataque con coche bomba que acabó con su vida. El atentado conmocionó a la opinión pública de la isla y puso al entonces Gobierno del exprimer ministro Joseph Muscat en una situación muy delicada, al tener que desmentir en varias ocasiones la inocencia de dos miembros de su gabinete en el crimen de la periodista.



En el centro del escándalo se encuentra Fenech, dueño de un consorcio de empresas y de una compañía en un paraíso fiscal que presuntamente habría hecho pagos secretos al jefe de gabinete de Muscat, Keith Schembi, y al ministro de Turismo, Konrad Mizzi.



Caruana Galizia escribió sobre ellos meses antes de ser asesinada, y Fenech asegura que Schembi, mano derecha del exprimer ministro, se encontraba detrás de la conspiración para asesinar a la reportera.