Los Óscar planean sedes en Londres y París para mantener una gala presencial

En la imagen, el productor estadounidense Steven Soderbergh. EFE/Ettore Ferrari/Archivo

Los Ángeles (EE.UU.), 30 mar (EFE).- Los Óscar están preparando sedes alternativas en Londres y París para que acudan allí quienes no puedan asistir a la gala de Los Ángeles (EE.UU) del próximo 25 de abril.

La 93 edición de los Óscar, que se pospuso dos meses por el coronavirus, tiene como principal objetivo celebrarse de forma segura y respetando las restricciones de la pandemia.

Pero la Academia de Hollywood también se ha marcado como meta evitar el empacho de videollamadas que perjudicaron notablemente a galas casi por completo virtuales como los Globos de Oro.

Hace unas semanas, la Academia envió una carta a todos los nominados, donde anticipaba que las videollamadas no serían un opción viable para participar en esta ceremonia que quiere ser presencial pese a la pandemia.

"Aquellos que no puedan asistir por problemas de horario o debido a la inquietud por viajar, queremos que sepan que no habrá opción de conectarse por videollamada. Haremos todo lo posible por brindar una velada segura y en persona para ustedes y para los millones de seguidores en todo el mundo", afirmaron los productores Steven Soderbergh, Stacey Sher y Jesse Collins.

Los responsables de la ceremonia han reservado para ello Union Station, la estación central de trenes de Los Ángeles y donde han diseñado un espacio al aire libre para la entrega de los premios.

También se espera que parte de los Óscar tenga lugar en el Dolby Theatre, el hogar tradicional de la gran fiesta del cine.

El confinamiento impuesto en países como Francia a Italia y las recientes extensiones de las restricciones de viaje internacional han trastocado los planes de los Óscar, y el lunes ya se dio a conocer que estaban buscando alternativas.

En una videollamada celebrada hoy, los productores de la gala desvelaron que están preparando sedes secundarias de los Óscar en algunos lugares de Europa para quienes no puedan desplazarse hasta EE.UU.

"Londres está cien por cien confirmado", dijo hoy Stacey Sher, según la revista Variety.

Por su parte, el portal Deadline aseguró este martes que París será otra alternativa para los que no vayan a Los Ángeles.

La intención de los Óscar es que todos los nominados a mejor canción actúen en directo en la ciudad californiana, lo que, por ejemplo, plantea una delicada situación para Laura Pausini, que se encuentra en Italia y que opta a la estatuilla por "Io sì" de la cinta "La vita davanti a sé".

"Mank", con diez candidaturas, es la película más nominada de los Óscar de la pandemia, en los que "Nomadland", con seis opciones de estatuilla, figura como principal favorita tras arrasar en esta extraña temporada de premios de Hollywood.