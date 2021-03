Libia.- Francia reabre su Embajada en Libia tras cerca de siete años de cierre

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)



El Gobierno de Francia reabrió el lunes su Embajada en la capital de Libia, Trípoli, tras cerca de siete años de cierre y después del acuerdo alcanzado para reunificar las instituciones y la formación de un nuevo Gobierno de unidad en el país africano.



"Reapertura de la Embajada de Francia en Trípoli el 29 de marzo de 2020. ¡A trabajar!", ha señalado la legación diplomática francesa en Libia a través de un breve mensaje publicado en su cuenta en la red social Twitter, en la que han publicado además varias fotografías del acto.



"He llegado a Trípoli para reabrir la Embajada francesa en Libia y estoy decidida a trabajar con todos para fortalecer las relaciones con las autoridades libias y el pueblo libio que me ha acogido", ha dicho la embajadora francesa, Béatrice le Fraper du Hellen, según 'The Libya Herald'.



El nuevo Ejecutivo, ratificado a principios de marzo por la Cámara de Representantes durante una sesión celebrada en la ciudad de Tobruk (este), está encabezado por Abdul Hamid Dbeibé como primer ministro y un Consejo Presidencial integrado por tres miembros y liderado por Mohamed Menfi.



Dbeibé y los miembros del Consejo Presidencial fueron elegidos en el marco del Foro de Diálogo Político Libio (LPDF), que busca solucionar la crisis. Las nuevas autoridades tendrán entre sus principales tareas la organización de elecciones, previstas para el 24 de diciembre.



La unificación administrativa es parte de los avances logrados por las partes desde el inicio de contactos después de que el Gobierno de Fayez Serraj, apoyado por Turquía, rechazara en 2020 la ofensiva lanzada en abril de 2019 contra la capital por parte de Jalifa Haftar, leal a las autoridades asentadas en el este del país y que cuenta con el respaldo de Egipto, Rusia y Emiratos Árabes Unidos (EAU).



La duplicidad institucional en Libia derivaba a las elecciones parlamentarias de 2014, que dividieron las administraciones, sin que las asentadas en el este --anteriormente reconocidas por la comunidad internacional-- y el Gobierno de unidad, surgido del citado acuerdo de Sjirat, consiguieran pactar su unificación desde entonces.