Líbano.- La UE critica la falta de responsabilidad de los actores en Líbano y urge a formar Gobierno

BRUSELAS, 30 (EUROPA PRESS)



La Unión Europea ha criticado este martes la actitud de los principales actores en Líbano, ante la falta de avances para formar un Gobierno y los ataques cruzados entre el presidente, Michel Aoun, y el primer ministro encargado, Saad Hariri, y ha reclamado urgentemente la formación de un Ejecutivo.



"El riesgo de un colapso socioeconómico es real en Líbano y las fuerzas políticas libanesas no están asumiendo su responsabilidad", ha afeado un portavoz de la UE en declaraciones a Europa Press sobre el bloqueo político en Líbano.



Para la diplomacia europea resulta clave formar un nuevo Gobierno que sea "creíble" y "responsable", paso previo a acometer las reformas económicas pendientes lo antes posible. "La UE continuará presionando a todos los actores libaneses y a las fuerzas políticas para cambiar el rumbo y actuar urgentemente", ha añadido el portavoz.



En este sentido, el bloque comunitario viene discutiendo, a petición de Francia, medidas para implicarse más en el escenario libanés y evitar que el país agrave aún más su situación socioeconómica.



TENSIÓN ENTRE AOUN Y HARIRI



En los últimos días, Aoun ha vuelto a cargar contra Hariri, por el bloqueo en la formación del Gobierno y por "no respetar las normas" en la distribución de los ministerios entre los grupos religiosos del país.



En una entrevista concedida al diario libanés 'Al Yumhuria', el presidente recalcó que el primer ministro encargado opte por un Ejecutivo integrado por 18 Ministerios y "nombre a los ministros cristianos".



En respuesta, Hariri contestó que "el mensaje ha sido recibido" y que "no hay necesidad de responder". "Pedimos a Dios que tenga piedad de los libaneses", manifestó a través de su cuenta en la red social Twitter, tras varios meses de estancamiento en las negociaciones para formar un Ejecutivo.



La semana pasada fue Hariri el que lanzó un ataque a Aoun, al acusarle de obstruir la formación del gabinete, e insistió en su intención de formar un Gobierno de tecnócratas "encargado de iniciar reformas y detener el colapso", ante la grave crisis económica y política en la que está sumido el país.