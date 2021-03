Legislador de EE.UU. investigado denuncia extorsión por 25 millones de dólares

En la imagen, el congresista republicano por Florida (EE.UU.) Matt Gaetz. EFE/Mandel Ngan/Archivo

Miami, 30 mar (EFE).- El congresista republicano por Florida (EE.UU.) Matt Gaetz, cercano al expresidente Donald Trump, dijo este martes que en las últimas semanas él y su familia han sido víctimas de una organización criminal que ha tratado de cobrarle 25 millones de dólares por no "manchar su nombre" con "acusaciones falsas".

En varios mensajes en Twitter, Gaetz respondió a una información publicada este martes por el diario The New York Times según la cual está siendo investigado para determinar si le pagó a una joven de 17 años por viajar con él y tener relaciones sexuales.

Gaetz dijo que nada de lo publicado sobre él es verdad.

El diario basa su información en tres personas que han sido puestas al día en el asunto, las cuales indicaron que el objetivo de la presunta investigación del Departamento de Justicia sobre Gaetz es averiguar si ha infringido las leyes que penalizan el tráfico sexual.

Gaetz dijo en Twitter que él y su familia están colaborando con las autoridades en la investigación en la extorsión, en la que, según dice, está involucrado un exfuncionario del Departamento de Justicia (DOJ).

"Exijo al DOJ que difunda las grabaciones, hechas por indicación suya, las cuales implican a su excolega en delitos hacia mi persona basados en alegaciones falsas", aseveró.

Según el congresista, siguiendo instrucciones del FBI, su padre ha estado grabando las conversaciones con los extorsionadores usando un dispositivo para grabar a los delincuentes y esas grabaciones deben salir a la luz para demostrar que son "mentiras".

La filtración de la información se hizo para "entorpecer la investigación" sobre la extorsión, agregó.

"Ni una sola parte de las acusaciones contra mi es verdadera y la gente que está difundiendo esas mentiras son blancos" de los delincuentes, agregó.

Según dos de las fuentes del New York Times, no está claro como el congresista conoció a la chica que se cree tenia 17 años cuando supuestamente se produjeron los encuentros bajo investigación.

La investigación se abrió en la etapa final de la Administración Trump (2027-2021) cuando William P. Barr, era fiscal general del país.