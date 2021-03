La Ley de Identidad de Género de Perú avanza en el Congreso tras cuatro años parada

La Ley de Identidad de Género de Perú obtuvo este lunes la aprobación de la comisión de la Mujer y la Familia del Congreso y pasará al pleno del Parlamento para su debate y eventual aprobación definitiva, lo que fue ampliamente celebrado por la comunidad LGTBIQ. EFE/Luis Eduardo Noriega A./Archivo

Lima, 29 mar (EFE).- La Ley de Identidad de Género de Perú obtuvo este lunes la aprobación de la comisión de la Mujer y la Familia del Congreso y pasará al pleno del Parlamento para su debate y eventual aprobación definitiva, lo que fue ampliamente celebrado por la comunidad LGTBIQ.

Más de cuatro años después de que fuese presentado en el Congreso, el proyecto de ley obtuvo la opinión favorable en comisión parlamentaria por cuatro votos a favor frente a dos en contra.

Votaron a favor las congresistas Rocío Silva Santisteban, del Frente Amplio de izquierdas; Carolina Lizárraga, del centrista y liberal Partido Morado; Mónica Saavedra, del centrista Acción Popular; y la parlamentaria independiente Arlette Contreras, principal promotora en Perú del movimiento feminista Ni Una Menos.

En contra votaron Lusmila Pérez, del partido de derecha Alianza Para el Progreso (APP); y Julia Ayquipa, del religioso y mesiánico Frente Popular Agrícola del Perú (Frepap).

DERECHO A CAMBIAR EL DNI

La iniciativa legislativa garantiza que el Estado peruano respetará y reconocerá la identidad de las personas transgénero, quienes podrán cambiar su identidad natal ante el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), un trámite que hasta ahora les es negado.

Precisamente no tener un documento nacional de identidad (DNI) que refleje la identidad con la que se definen es el principal problema (35 %) de las personas trans en Perú, seguido de dificultades para el acceso al empleo y el acoso escolar.

Así lo detalló una encuesta del Instituto de Opinión Pública (IOP) de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), realizada a 400 mujeres trans de Lima Metropolitana y Callao.

La aprobación final del proyecto de ley depende ahora del pleno del Congreso, que trabaja a la par que se desarrollan las elecciones generales, cuya primera vuelta se celebrará el próximo 11 de abril.

MUCHA PRESIÓN EN CONTRA

"Necesitamos ir al pleno con un gran apoyo de la ciudadanía para que se apruebe la Ley de Identidad de Género. ¡Vamos con todo a defender los derechos de las personas trans!", solicitó en redes sociales la congresista Silva Santisteban.

El congresista del Partido Morado Alberto de Belaunde felicitó a las congresistas que votaron a favor por no haber cedido a la presión ni al acoso político después de que desde páginas conservadoras se difundiesen sus números de teléfono para acosarlas por su apoyo al proyecto de ley.

"Hoy celebramos un primer paso. El proyecto de ley pasará al pleno. Las garantías para nuestras vidas no deberían estar en debate. Nos toca exigir con más fuerza nuestros derechos. ¡Nadie nos para!", escribió en redes sociales Gahela Cari, candidata trans al Congreso por el partido de izquierda Juntos por el Perú (JP).

PIDEN RÁPIDA APROBACIÓN

La Defensoría del Pueblo instó al hemiciclo a debatir y aprobar la iniciativa "en el más breve plazo" después de que la norma haya incluido sus recomendaciones presentadas en el Parlamento.

Asimismo, la organización Amnistía Internacional (AI) deseó igualmente que el pleno del Congreso apruebe la iniciativa legislativa "sin demoras".

"Este es un paso importante para reconocer los derechos de las personas trans. Si se aprueba en el pleno del Congreso, será un gran avance en la lucha contra la discriminación", manifestó la directora de Amnistía Internacional en Perú, Marina Navarro.