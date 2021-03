La hermana de Kim Jong-un critica la respuesta de Moon Jae-in al test norcoreano

Kim Yo-jong, la hermana del líder norcoreano, Kim Jong-un recibe un ramo de flores en el Palacio Presidencial de Hanoi, Vietnam. EFE/EPA/LUONG THAI LINH / Archivo

Seúl, 30 mar (EFE).- Kim Yo-jong, la hermana del líder norcoreano, Kim Jong-un, criticó hoy el discurso con el que el presidente sureño, Moon Jae-in, respondió a la prueba de misiles balísticos del pasado jueves acusándole de usar la misma "lógica gangsteril" que EE.UU.

En un comunicado que publica hoy la agencia estatal de noticias KCNA, Kim criticó el que Moon tildara de "no deseable" el lanzamiento de la semana pasada y que no hiciera lo propio al calificar los ensayos surcoreanos con misiles balísticos.

Según Kim, vicedirectora de propaganda del Comité Central del partido único norcoreano, Moon estima que los test de Seúl "son para la paz y el diálogo en la península coreana" y que los realizados por Pionyang "son algo no deseable que incrementa la honda preocupación entre la gente del Sur y estropea la atmósfera para el diálogo".

El pasado viernes, un día después de que Corea del Norte disparara dos misiles guiados de corto alcance al mar desde su costa oriental, Moon dijo que una acción como esta "no es de ningún modo deseable" porque "hace que la atmósfera para dialogar sea difícil".

"Semejante comportamiento falto de vergüenza y de lógica por parte surcoreana es exactamente el mismo tipo de lógica gangsteril de EE.UU. cuando califica el derecho de la República Popular Democrática de Corea (RPDC) como una violación de las 'resoluciones' de la ONU y como 'amenazas' a la comunidad internacional", añadió Kim.

La del pasado jueves ha sido la segunda prueba de misiles norcoreana en menos de una semana y llega en un momento marcado por una revisión de la nueva estrategia de Washington para lidiar con Pionyang, que ha exigido retornar diálogo sobre desnuclearización, estancado desde 2019, sin condiciones previas.

En enero Kim Jong-un ya advirtió que empezaría a probar nuevo armamento si EE.UU. no proponía nuevas fórmulas para retornar a las conversaciones y este pasado fin de semana Pionyang criticó la respuesta del presidente Joe Biden a su test, advirtiendo de una potencial nueva escalada dialéctica y de ensayos militares en la península.