La CE quiere que el certificado digital de vacunación esté listo para FITUR

Madrid, 30 mar (EFE).- La Comisión Europea quiere que el certificado digital de vacunación, que permitirá mayor movilidad entre países, esté listo para la apertura de la feria de turismo Fitur, el 19 de mayo, o en el entorno de primeros de junio, "para no perder el verano".

Así lo ha explicado el vicepresidente de la Comisión Europea, Margaritis Schinas, tras una reunión en Madrid con el secretario general de la Organización Mundial del Turismo (OMT), Zurab Pololikashvili.

"Es arriesgado dar fechas, pero hay momentos señalados, como el 1 de junio, con el inicio del verano; el 17 de mayo, que es cuando los británicos han anunciado que reabren la movilidad internacional, y el 19 de mayo, con la inauguración de Fitur", ha dicho Schinas en una rueda de prensa.

"Sería bueno tenerlo tan pronto como para no perder el verano y para la inauguración de Fitur", ha apostillado.

El Parlamento europeo y el Consejo están trabajando para cerrar los detalles de este pasaporte covid y para ello han habilitado procedimientos rápidos.

La Comisión Europea trabaja también en la coordinación con otros países (como Reino Unido) para el reconocimiento mutuo de certificados "si ofrecen el mismo tipo de información y fiabilidad que los nuestros", ha dicho.

Schinas, que es vicepresidente para la promoción del estilo de vida europeo, ha destacado que la implantación de este certificado digital contribuirá a la reapertura del turismo de manera "ordenada y segura" y "no traicionará" los "enormes" sacrificios que han hecho los ciudadanos en estos 13 meses de pandemia.

Ha precisado que no será un certificado de vacunación como tal, sino que incluirá la prueba de vacunación o bien un PCR negativo o la prueba de inmunidad después de haber pasado la covid-19.

"Si uno aspira a moverse por Europa y no tienen nada de esto, más vale que no inicie el viaje", ha explicado.

A su juicio, es posible que hacia el 14 de julio -día de la fiesta nacional francesa) y por ello "una fecha muy señalada para Europa"- un 70 % de la población europea esté vacunada.

Ha eludido valorar medidas concretas tomadas por los diferentes países de la Unión -entre ellas la decisión de Italia de establecer una cuarentena de cinco días para los viajeros europeos o la posibilidad de que vengan a España personas de otros países en viajes de turismo- porque cada país decide en función de su situación epidemiológica.

Con estos certificados, "tendremos más previsibilidad", ha dicho Schinas, que ha evitado hacer previsiones sobre la recuperación del turismo mundial aunque si ha asegurado que este verano será mejor que el de 2020.

El secretario general de la OMT ha añadido que este pase digital no es la única solución, sino que es un instrumento adicional para reiniciar el turismo, junto con la vacunación y las pruebas PCR.

La Comisión Europea, órgano ejecutivo de la UE, anunció el pasado día 17 el proyecto de certificado digital que permitirá viajar a los ciudadanos de la UE.

Este "pasaporte sanitario" o certificado estará disponible en versión física o digital e irá redactado en inglés y en el idioma del país de origen de su titular, según avanzó este fin de semana el comisario europeo de Mercado Interior, el francés Thierry Breton.

El documento, además de un código QR, en el que estarán incluidos el nombre, la fecha de nacimiento y el número de pasaporte de la persona, incluirá información sobre si ha sido vacunada y con qué tipo de vacuna, si ha tenido covid y si es portador o no de anticuerpos.

No será obligatorio, pero sí podrá ser demandado a la hora de viajar en avión, participar en acontecimientos o entrar en lugares públicos.

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha expresado este martes su confianza en que este certificado digital de la UE esté listo en julio y permita a España una mayor apertura este verano.

En una entrevista en RNE, Maroto ha indicado que el pasaporte digital ayudará a estar "más seguros", ya que va a facilitar la movilidad de los que estén vacunados.