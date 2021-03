J Balvin se convierte en el artista latino con más números 1 en Billboard

Fotografía cedida por Universal Music Latin Entertainment (UMLE) donde aparece el colombiano J Balvin. EFE/UMLE

Miami, 30 mar (EFE).- El colombiano J Balvin se convirtió este martes en el artista latino con más números uno en la cartelera Billboard, al llegar al sitial de honor con su canción "Tu veneno", parte del nuevo disco que sacará este año.

"Esto lo celebro por la cultura. No hablo mucho, pero que los hechos hablen por nosotros", expresó el reguetonero en sus redes sociales al anunciar su logro.

"Tu veneno", que ilustra el regreso de Balvin a sus raíces de reguetón tradicional, se colocó esta semana en el primer lugar de las carteleras "Latin Airplay" (en radio) y "Latin Rhythm", donde se agrupan las canciones populares del género urbano.

El tema, producido por Sky Rompiendo y Taiko, debutó además en el sexto lugar de la lista "Hot Latin Song" y en el décimo noveno en "Latin Streaming Songs". En esta cartelera, Balvin tiene otras cuatro canciones en las 20 más populares: "Un día", "No me conoce", "La canción" y "Relación".

Balvin, de 35 años, ha tenido 28 canciones en el primer lugar en Billboard. Entre ellas se destacan "Mi gente", en 2017; "Ritmo", en 2020; "Ginza", en 2014; "X", en 2018; y "Ay Vamos", en 2014. Justamente ese año se registró su primera presencia en estas mediciones de la organización Billboard, la más prestigiosa en Estados Unidos sobre el desempeño en la industria de la música popular.

Se trató de “6 am”, su colaboración con Farruko y primer éxito internacional, que llegó al primer lugar la semana del 24 de mayo de 2014.

Aunque Balvin no ha revelado la fecha en que sacará su próximo disco al mercado, se sabe que será antes de finales de mayo, cuando se cierra la posibilidad de que los álbumes sean considerados para los Latin Grammy.

"Tu veneno" es el segundo sencillo de esa producción. El primero fue un rap titulado "Mama G", en la que el artista retomó el rap de sus inicios.

J Balvin tampoco ha dicho si asistirá presencialmente a la entrega de los Latin American Music Awards, que se entregarán en la ciudad estadounidense de Sunrise (Florida) el 15 de abril.

J Balvin comparte con su compatriota Karol G el sitial de honor de los artistas que compiten en más categorías, con nueve nominaciones cada uno.