Irene Lozano deja lista la Ley del Deporte y se va contenta a las elecciones

Madrid, 30 mar (EFE).- Irene Lozano, hasta hoy presidenta del Consejo Superior de Deportes (CSD), realizó su último acto en el cargo despidiendo al equipo de halterofilia que viaja al Europeo de Moscú, y aprovechó para hacer un balance de sus 14 meses en el cargo, destacando el hecho de haber dejado diseñado un nuevo modelo deportivo para España. Sobre su nuevo cargo en las listas del PSOE para las elecciones del 4 de mayo se mostró ilusionada para "desalojar a un Gobierno frívolo e irresponsable".

" El año ha sido muy complicado, pero hemos sacado el deporte adelante en tiempos de pandemia, que es lo más importante. También hemos creado una estrategia de deporte seguro que ha sido reconocida internacionalmente por la OMS, hemos dejado diseñado el modelo deportivo de España para los próximos 10 años....".

Irene Lozano, quien dejará el cargo en manos de José Manuel Francs, hasta ahora delegado del Gobierno en Madrid, incidió en los avances en materia de igualdad entre hombres y mujeres en el deporte, con leyes que ya están elaboradas.

"También hemos dejado preparado el Proyecto de Ley del Deporte, que ya lo tiene el ministerio para ser tramitado con rapidez, como los cambios en la normativa del dopaje y ultimas las ayudas a la ACB y Asobal.

La presidente saliente del CSD admitió que la Liga femenina de fútbol en su "tesoro más preciado".

"La hemos dado un impulso muy grande, de manera que en los próximos meses podrá rematarse para que la temporada que viene sea una realidad, algo que será histórico para las mujeres futbolistas españolas. Han sido 14 meses en el cargo, pero muy intensos".

El convenio del fútbol femenino ha sido una de las aristas más ásperas en los meses al frente del CSD, pero asegura que cuando se haga efectivo supondrá un gran impulso.

EL CONVENIO DEL FÚTBOL FEMENINO NO SERÁ UN FRENTE DE BATALLA

"El impulso que estamos dando a la Liga femenina profesional de fútbol va a cambiar todo. El convenio no va a ser un nuevo campo de batalla, sino un avance en las condiciones en las que trabajan las mujeres futbolistas. También se está trabajando en un convenio para las baloncestistas porque también es un deporte que en el futuro tendrá que profesionalizarse. Hay una conciencia general de que las mujeres deportistas tienen que mejorar mucho en términos de igualdad respecto de los hombres, legal, judicial y laboralmente"

Sobre su sucesor en el cargo, dejó clara su confianza en José Manuel Franco para que termine los proyectos encauzados.

"Hay que rematar todo lo hecho y lo que hemos dejado preparado. He hablado con mi sucesor esta mañana, él es un entusiasta del deporte y todos los proyectos que dejamos empezados él los terminará. Yo la política la concibo como un proyecto colectivo , las cosas unos las empiezan y otros las terminan, lo importante es que todos trabajemos para los deportistas porque se lo merecen" .

VOY MUY CONTENTA A LAS ELECCIONES

Irene Lozano deja el deporte para iniciar la lucha electoral madrileña del 4 de mayo. Estará en la lista del candidato del PSOE Ángel Gabilondo.

"Yo en política estoy para ayudar y lo concibo como un servicio publico. Donde piensan que puedo ayudar y me llaman, voy. Este es un puesto en el que yo estaba muy agusto, pero también me atrae la batalla política que hay en Madrid, hay que tratar de desalojar a un Gobierno frívolo e irresponsable, para gobernar en serio. Creo que hay una posibilidad de gobernar en serio en Madrid, algo muy necesario para la Comunidad de Madrid. Voy muy contenta a las elecciones".

Preguntada por la política a seguir en materia de dopaje, Irene Lozano resaltó la línea de "tolerancia cero".

"Desde luego que tolerancia cero. Lo acabo de resaltar con los componentes del equipo de halterofilia. Creo que Lydia Valentín es un ejemplo de eso, de integridad en el deporte, de cómo sabiendo que otros competidores internacionales no son del todo íntegros es capaz de mantenerse ahí".

Según explicó en la sede del CSD, "desde la administración estamos en contacto permanente con la WADA, para actualizarnos con los nuevos cambios en el código mundial antidopaje. El compromiso de España es absoluto y sabemos que ahí nos va también nuestra reputación internacional en ese tema y estoy segura de que el CSD seguirá trabajando en ese sentido".