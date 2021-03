Irán solo dejará de enriquecer uranio al 20 % si EE.UU. levanta todas sus sanciones

ABD02. ARAK (IRÁN), 17/06/2019.- Imagen tomada el 15 de enero de 2011 que muestra el reactor de agua pesada de la ciudad de Arak (Irán). Irán anunció hoy que superará a finales de junio el límite permitido de almacenamiento de uranio enriquecido y advirtió de que no va a ampliar el plazo del ultimátum dado a la otra parte del acuerdo nuclear de 2015 para cumplir sus compromisos. Según el portavoz de la Agencia de Energía Atómica de Irán (AEAI), Behruz Kamalvandí, en dos meses y medio se superará el umbral de 130 toneladas permitidas de almacenamiento de agua pesada y su exportación "puede no ser necesaria en los próximo años" porque se usará a nivel interno. EFE/ Hamid Forutan

Teherán, 30 mar (EFE).- Irán insistió este martes en que únicamente parará la producción de uranio enriquecido al 20 % si Estados Unidos elimina "todas las sanciones" y no solo parte de ellas, en respuesta a una posible propuesta de Washington para relanzar las negociaciones nucleares.

"El enriquecimiento al 20% está en concordancia con el articulo 36 del Plan Integral de Acción Conjunta (nombre oficial del acuerdo nuclear de 2015) y solo se detendrá si EE.UU. levanta todas las sanciones", dijo un alto responsable iraní en condición de anonimato a la televisión estatal en inglés Press TV.

Esta fuente también subrayó que la Administración de Joe Biden "está perdiendo el tiempo" y, si no elimina sus sanciones pronto, Teherán adoptará nuevas medidas que serán "una mayor reducción de sus compromisos" del pacto nuclear.

Desde la misión de Irán ante la ONU también reaccionaron a la eventual propuesta de Washington, adelantada por la revista estadounidense Politico, aunque sin dar detalles sobre el enriquecimiento de uranio.

"No se necesita ninguna propuesta para que EE.UU. se reincorpore al JCPOA (siglas en inglés del pacto nuclear). Eso solo requiere una decisión política de EE.UU. para implementar total e inmediatamente todas sus obligaciones bajo el acuerdo", aseveró en un mensaje de Twitter la representación iraní.

La misión también indicó que Washington debe cumplir con la resolución 2231 del Consejo de Seguridad de la ONU y que Irán está en contacto con el resto de miembros del acuerdo nuclear.

El JCPOA fue firmado entre Irán y seis grandes potencias (EE.UU., Rusia, China, Francia, el Reino Unido y Alemania) pero Washington se retiró del mismo en 2018 y volvió a imponer sanciones a Teherán, durante la presidencia de Donald Trump.

Biden ha expresado su voluntad de regresar al pacto pero con condiciones. Según la revista Politico, Washington tiene la intención de presentar esta semana una propuesta para comenzar las negociaciones.

Una de las fuentes citada por Politico apuntó que la propuesta exige a Irán que suspenda algunas de sus actividades nucleares, como el uso de centrifugadoras avanzadas y la producción de uranio enriquecido al 20 %, a cambio de levantar algunas sanciones económicas contra el país.

Irán empezó a producir uranio al 20 % en enero pasado, en clara violación del pacto, que estipula un máximo de pureza del 3,67 %, y también está usando centrifugadoras avanzadas cuando el JCPOA solo permite las de primera generación.

Además, el pasado febrero, Teherán limitó las inspecciones internacionales a sus sitios nucleares, la última medida para presionar a Washington a que regrese al pacto y levante sus sanciones.