"Game of Thrones" prepara su desembarco en Broadway

Los Ángeles (EE.UU.), 30 mar (EFE).- "Game of Thrones" no solo tiene en marcha varios proyectos de series derivadas en televisión, sino que ya está preparando su desembarco en Broadway con una obra teatral.

La revista The Hollywood Reporter señaló este martes que George R.R. Martin, el escritor detrás de "Game of Thrones", trabajará junto al dramaturgo Duncan MacMillan y el director Dominic Cooke en este proyecto cuyo estreno está previsto para 2023.

Simon Painter y Tim Lawson serán los productores de esta obra que, como gran aliciente, recuperará a algunos de los personajes más famosos de la serie al narrar el episodio conocido como El Gran Torneo de Harrenhal.

Según la cronología de esta ficción de fantasía épica, este torneo tuvo lugar unas dos décadas antes de lo relatado en "Game of Thrones" y a él asistieron personajes como Ned Stark (Sean Bean en la serie) y Jaime Lannister (Nikolaj Coster-Waldau).

"Con muchos de los personajes más conocidos e icónicos de la serie, esta producción teatral alardeará de una historia centrada en el amor, la venganza, la locura y los peligros de lidiar con una profecía mientras se revelan secretos y engaños que solo habían sido insinuados hasta ahora", detalla la descripción oficial de la obra.

"Las semillas de la guerra a menudo se plantan en tiempos de paz", comentó Martin en un comunicado.

"Pocos en Poniente sabían de la carnicería que estaba por llegar cuando las personas de alta y baja cuna se reunieron en Harrenhal para ver a los mejores caballeros del reino compitiendo en un gran torneo. Es un torneo al que se hace referencia en la serie y en mis novelas. Y ahora, por fin, podemos contar su historia completa... en el escenario", añadió.

LA FIEBRE POR "GAME OF THRONES" NO REMITE

La noticia de esta obra teatral sobre "Game of Thrones" llega cuatro días después de que Martin firmara un acuerdo de colaboración con HBO por cinco años y unos 50 millones de dólares, según las fuentes de The Hollywood Reporter.

El escritor será el responsable de dos nuevas series, "Who Fears Death" y "Roadmarks", que no están vinculadas con "Game of Thrones".

También estará involucrado en los múltiples proyectos derivados en marcha de "Game of Thrones" (2011-2019), que fue un fenómeno histórico de la televisión y que ostenta el récord de la producción de ficción más premiada en los Emmy (59 galardones en total).

La primera serie derivada, "House of the Dragon", tiene previsto estrenarse en 2022 con una historia inspirada en el libro "Fire & Blood" (2018) y que se adentra en la historia de los Targaryen.

Por otro lado, en enero se supo que HBO estaba empezando a dar forma a una nueva precuela de "Game of Thrones" que giraría sobre las novelas cortas "Tales of Dunk and Egg".

Y hace un par de semanas se dieron a conocer otros tres proyectos en desarrollo: "9 Voyages", sobre los viajes marítimos de Corlys Velaryon; "Flea Bottom", acerca del barrio más pobre de Desembarco del Rey; y "10.000 Ships", en torno a la princesa Nymeria.

Excepto "House of the Dragon", que se rodará este año, el resto de proyectos, incluyendo una hipotética serie animada sobre "Game of Thrones", están en una fase muy prematura de su desarrollo y es posible que no vean la luz.