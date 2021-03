Fútbol/Selección.- Rodri: "Pido tranquilidad porque el camino es bueno"

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)



El jugador del Manchester City e internacional español Rodrigo Hernández 'Rodri' ha asegurado este martes que lo único que pide a la afición, de cara a la Eurocopa de este verano y a la presente clasificación para el Mundial de Catar 2022, es "tranquilidad" y confianza pues el grupo tiene "optimismo" y va por el "buen camino".



"Ante los grandes partidos que hemos hecho, y otros de menos nivel, tranquilidad. Es lo único que pido; tranquilidad. Los que estamos dentro vemos que el camino es bueno, la dinámica de trabajo es buena, y cada partido es diferente", aseguró Rodri a los medios tras un acto publicitario con la RFEF.



España ha abierto con dudas las dos primeras jornadas de clasificación para la cita mundialista, con un empate en casa contra Grecia (1-1) y una sufrida victoria contra Georgia (1-2). Pese a ello, Rodri es optimista. "En los dos últimos partidos nos hemos enfrentado a equipos replegados, sin espacios, que se plantean diferente", matizó.



"Tenemos que mejorar y saber jugar todo tipo de partidos, pero enviamos un mensaje de optimismo. Estamos tranquilos y vamos a dar todo lo que esté en nuestras manos para competir lo mejor posible", reiteró en este sentido el centrocampista madrileño.



Y es que cree que el nivel de Georgia fue superior al que pueda parecer por nombre o historia. "Vivimos las cosas en el campo y vemos la dificultad. Pueden ser selecciones con un nombre menor, pero en el campo saben competir bien y ponen las cosas difíciles. Nos intentamos clasificar para un Mundial, todas las selecciones quieren ese puesto y el nivel es altísimo", argumentó.



"Tenemos que mejorar muchas cosas pero la actitud es óptima. Tenemos que mejorar, pero tenemos margen hasta la Euro y en la clasificación para el Mundial no podemos fallar más. Tenemos que enfrentarnos a estas selecciones con un nivel defensivo muy alto", ahondó.



A nivel personal, aseguró que cada año que pasa es "más experiencia y aprendizaje". "Llevo dos temporadas en Inglaterra y lo noto en la madurez con la que voy jugando. Aquí en la selección tengo la misma ambición, tengo al lado un referente y gran jugador y nos intentamos retroalimentar. Intento aprender mucho de Sergio, pero con la idea de ser yo mismo y de hacer lo que hago en el City aquí para ganarme la confianza del míster", se sinceró.



Ante el matiz de que no estaba rindiendo al mismo nivel en la 'Roja' que en el City, fue claro. "Venir con España es cada dos o tres meses, no tienes la misma continuidad que en el club, pero intento dar lo mejor de mí mismo. Aterrizas en un equipo diferente, cada uno con su dinámica, y hay pocos días para adaptarte. Pero estoy tranquilo, sé que lo mejor de mí está por llegar y sé lo que puedo dar. Sigo viniendo con la ilusión de aprender y crecer cada día", aseguró.



Rodri acudió, junto a Thiago Alcántara, al acto de presentación de la colaboración de la RFEF con Panini, que una vez más ofrecerá el álbum de cromos oficial para la edición de la Euro 2020, que se disputa este verano debido al aplazamiento por la pandemia. "Es un orgullo tener el cromo con la camiseta de tu país. Estoy haciendo las cosas bien", apuntó Rodri.



Por su parte, Thiago Alcántara rememoró cuando junto a su hermano Rafinha buscaban el cromo de su padre, Mazinho. "Nuestro padre era un ídolo para nosotros, y esa alegría de abrir un cromo y ver a tu padre ahí, es una ilusión. Y ahora la vivo con mis hijos", manifestó. "Tenemos un grupo fantástico, increíble, con gente joven y gente con experiencia", comentó sobre la selección de cara a la Euro 2020 de este verano.



Lluís Torrent, director general de Panini España, explicó que además del álbum de cromos físico, el de toda la vida, en esta ocasión también habrá una edición digital, novedad para la Euro. Por su parte, el director de marketing de la RFEF, Rubén Rivera, aseguró que la federación espera que este álbum "traiga mucha suerte" y que pueda ser un álbum de colección y "de ganadores".