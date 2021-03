Fútbol/Selección.- Canales: "Es cierto que puede haber dudas, pero el equipo está creciendo"

El bético subraya que el equipo "cree a tope" en la idea de Luis Enrique



MADRID, 30 (EUROPA PRESS)



El jugador de la selección española Sergio Canales admitió que "puede haber dudas" tras el empate con Grecia (1-1) y la sufrida victoria ante Georgia (1-2) en la fase de clasificación para el Mundial de Catar 2022, pero subrayó el crecimiento del equipo y la fe de los internacionales en el mensaje de seleccionador Luis Enrique Martínez.



"El fútbol está claro que es presente y lo que hicimos hace tres meses prácticamente no sirve de nada", dijo al ser preguntado por el 6-0 a Alemania. "Lo importante es el partido de este miércoles. Estando en el día a día y viendo al grupo en cada entrenamiento, veo la misma ilusión y la misma ambición que el partido contra Alemania. Me da confianza y me transmite seguridad de cara al partido de mañana", indicó Canales.



Además, el centrocampista cántabro no quiso catalogar a España como favorita a la próxima Eurocopa, pero destacó su fortaleza. "Hay muchas selecciones muy potentes y España está entre ellas. Obviamente se está viendo en estos partidos que puedes ser favorito, pero cualquier rival te manda para casa en cualquier mínimo detalle", apuntó.



"El fútbol se define por detalles y en eso estamos trabajando y mejorando. Es cierto que puede haber dudas, pero el equipo está creciendo. Estamos mejorando defensivamente, en la presión tras pérdida, en el robo, estamos en el camino correcto", añadió el jugador del Betis.



"Ahora es complicadísimo ganar a cualquier rival, hay que tener el máximo respeto", añadió sobre Kosovo, rival este miércoles en la tercera jornada de la fase. "Ya se está viendo, está costando mucho y no solo a nosotros, también al resto de selecciones. Hay que estar preparado para cualquier situación. Jugar contra rivales que se encierran nos cuesta más, pero están siendo partidos de aprendizaje y estamos preparados para el siguiente", aseguró.



En este sentido, Canales dijo que no sólo ocurre en el "fútbol de selecciones". "El fútbol de clubes también está igualado. Se vio en la Copa del Rey. El fútbol en general está muy igualado, todos los equipos están preparados físicamente y tácticamente todos tenemos mucha información del rival. Esto nos obliga a estar cien por cien en cada partido. Hay que trabajar de la misma manera y de la misma fe. El grupo trabaja y cree en la idea a tope. Esto es lo importante para poder conseguir algo", subrayó.



"La persona más preparada para elegir el once y ver cómo están los jugadores es el míster. Es quien está siguiendo el día a día de cada uno. Está en sus manos. Y más allá de eso, para nosotros, es estar preparado porque puedes entrar o salir en cualquier momento. Eso nos hace estar alerta a nosotros", reconoció.



Preguntado a nivel personal, Canales comentó que intenta "hacer el máximo" y da "el cien por cien". "Hago todo lo que depende de mí. Disfruto con la selección, sigo creciendo como futbolista y como persona en este gran vestuario. Con lo que me ha costado llegar y todo el proceso que he tenido, sólo me centro en disfrutar el entrenamiento de hoy y el partido de mañana para dar todo por esta camiseta que tanta ilusión me hace llevar".



"No sé si es mi mejor momento, pero tengo mucha confianza. Doy todo lo que tengo dentro de mí y eso genera confianza. El día que me retire o cuando acabe la temporada debo tener la sensación de no haberme dejado nada dentro. Estoy con esa mentalidad de seguir mejorando y seguir creciendo. Aprendo cosas en cada entrenamiento", finalizó Canales.