Fútbol.- Policía municipal de San Sebastián y Ertzaintza coordinan un dispositivo especial para la final de Copa del Rey

La Policía municipal de San Sebastián y la Ertzaintza han coordinado un dispositivo especial de seguridad con motivo de la final de la Copa del Rey que se disputarán este sábado en Sevilla la Real Sociedad y el Athletic de Bilbao.



En declaraciones a los medios durante la rueda de prensa tras la Junta de Gobierno municipal de este martes, el alcalde donostiarra, Eneko Goia, preguntado por la afluencia de gente el pasado fin de semana en la ciudad ha señalado que algunas imágenes que se han podido ver le preocupan pero "relativamente".



"Estamos confinados perimetralmente sin mucha vía de escape y nos movemos por nuestros alrededores y ver que hay una ocupación ciertamente intensa de espacios públicos cuando el tiempo acompaña es normal", ha opinado. En todo caso, ha recordado que se deben cumplir "las normas básicas" y actuar "con responsabilidad" y ha señalado que "sería más preocupante ver esas imágenes en interiores".



El alcalde ha incidido en que hay que "actuar con responsabilidad y que cumplir las normas". De cara a la final del sábado, Goia ha señalado que la Guardia municipal y la Ertzaintza, "en coordinación", tienen preparado un dispositivo para velar que el cumplimiento de las normas el sábado noche sea "como el resto de los días".



El alcalde donostiarra ha lanzado un mensaje "claro" ante la posibilidad de que la celebración de una victoria realista pueda irse de las manos, señalando que "todos somos conscientes, no es fácil, a nadie nos gusta, pero es lo que toca y lo que hay que hacer es ver el partido cada uno en casa por televisión y celebrar, que seguro que habrá para celebrar, cada uno en su casa".



"En ese momento está disculpado hacer un poco más de ruido de lo habitual", ha añadido. El alcalde ha insistido en que "no es del gusto de nadie pero estamos viviendo una situación complicada y toca actuar con responsabilidad, no hacer tonterías y aguantar un poco más", así ha realizado "un nuevo llamamiento a la responsabilidad", que, a su juicio, "la mayoría de los ciudadanos de Donostia atienden", y ha pedido "tener un poco de cabeza".



Por otro lado, preguntado por el endurecimiento de las restricciones de movilidad en la frontera con Francia, se ha mostrado de acuerdo y ha abogado por la "coherencia" en las medidas para hacer frente al covid-19.