Fútbol.- Gobierno Vasco pide evitar llamamiento institucional a celebrar la Copa porque están "en juego vidas humanas"

Viceconsejero Seguridad descarta ser "más permisivos" este fin de semana porque "no nos lo podemos permitir" en la actual situación



BILBAO, 30 (EUROPA PRESS)



El viceconsejero de Seguridad del Gobierno Vasco, Josu Zubiaga, ha pedido "evitar la tentación de hacer cualquier llamamiento" institucional a celebrar el título de Copa cuya final juegan este sábado Real y Athletic. También ha reiterado que no se va a ser "más permisivo" este sábado que cualquier otro fin de semana. "No nos lo podemos permitir porque lo que está en juego son vidas humanas y eso es más importante que la Copa del Rey", ha zanjado.



En declaraciones a Radio Euskadi, recogidas por Europa Press, Zubiaga ha reconocido que este "no va a ser un fin de semana normal en ningún caso", al coincidir la final de Copa, en la que se enfrentan Real y Athletic, con la Semana Santa.



"La Copa va a estar en Euskadi y no va a ser ni más grande ni más pequeña porque haya más gente en la calle", ha recordado, para insistir en que "no aporta grandeza a la Copa ni a la victoria el hecho de que se llenen las calles de gente y se ponga en riesgo la salud de todos".



Respecto al dispositivo policial que está previsto establecer durante las horas previas al partido, Zubiaga ha anunciado que, además de vigilar incumplimientos en "txokos, hoteles o bares", las patrullas policiales tanto municipales como de ertzainas velarán por el respeto a las normas y actuarán con la proporcionalidad necesaria cuando el tema se salga de los limites admisibles".



En ese sentido ha reconocido que "habrá más efectivos, pero, en todo caso, como durante los sábados por la noche de este último año, con especial vigilancia de patrullas en las zonas de riesgo por posibles concentraciones y porque "no debiera haber ningún lugar donde se pueda ver el partido salvo los domicilios particulares".



Respecto al control sobre las viviendas particulares, el viceconsejero ha afirmado que, si se juntan en pisos más personas de las estipuladas o no pertenecientes a núcleos convivenciales, se actuará en función de la información obtenida y de lo que se observe".



En este punto ha reconocido el papel de la colaboración ciudadana ya que "está muy preocupada y colabora donde observa incumplimientos y ha señalado que, desde su punto de vista, "en su mayor parte, la población es y está siendo responsable con lo que está sucediendo", por lo que confía en que "no se pierda la cabeza por un partido de futbol, por muy importante que sea traerse la copa".



RECONOCIMIENTOS SIN CELEBRACIÓN



Preguntado por si el departamento de Seguridad tiene constancia o ha recibido alguna comunicación por parte de instituciones como ayuntamientos o de ambos clubes, Zubiaga ha reconocido que a día de hoy, no se sabe y, "lo importante, es que no se sepa porque hay que evitar cualquier llamamiento o cualquier tentación de hacerlo" y que, "por la buena voluntad de querer celebrar el triunfo de tu equipo, nos saltemos las normas".



En este punto ha afirmado que, por lo que tiene entendido, lo que hay previsto por parte de las instituciones de cada territorio y capital "son reconocimientos, no celebraciones" y aunque "es una copa muy importante con dos equipos vascos y hay que hacer un esfuerzo para que eso no suponga un riesgo".



El viceconsejero ha remarcado que esta final de Copa se va a jugar "en una situación excepcional" que, si hubiera tenido lugar sin pandemia, "hubiera sido el evento más importante en años, pero eso, no toca, y va a ser un partido donde se juega algo muy importante que se tendrá que celebrar por el ganador de una manera muy controlada y de eso hay que ser conscientes".



"Van a jugar la Real y el Athletic, sí, pero al que tienen enfrente los dos es al coronavirus", ha reiterado. Por ese motivo, cree que "desde el aspecto deportivo, será una noche díficil para ambos porque el que pierda estará triste pero, el que gane, tendrá que contenerse y celebrarlo en casa".



En ese sentido, ha recordado que durante este año de pandemia, "ya se han celebrado muchas cosas durante todo este ultimo año en los balcones y las ventanas y solo en familia, y ahora esta vez nos toca hacerlo una más".