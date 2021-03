Fiscalía indaga al exlíder sindical de Pemex y a gerentes de las refinerías

Fotografía cedida este martes, por la presidencia de México, del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, durante una rueda de prensa en Palacio Nacional de la Ciudad de México. EFE/Presidencia de México/SOLO USO EDITORIAL/ SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

México, 30 mar (EFE).- La Fiscalía General de la República (FGR) mexicana investiga dos denuncias contra Carlos Romero Deschamps, exlíder sindical de Petróleos Mexicanos (Pemex), y otras contra los gerentes de las seis refinerías, reveló este martes el presidente, Andrés Manuel López Obrador.

"Hay dos denuncias en la fiscalía, según la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), por depósitos de 309 millones de pesos (casi 15 millones de dólares), esta es la información (de Romero Deschamps)", informó López Obrador en su rueda de prensa matutina.

Romero Deschamps, acusado de corrupción, abandonó su cargo como líder del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) en 2019 tras 26 años, pero se mantuvo como trabajador activo de Pemex hasta el 16 de marzo.

Pese a abandonar su cargo sindicalista, Romero Deschamps continuaba como empleado de Pemex con un salario de más de 1,2 millón de pesos (más de 58.000 dólares) anuales, entre sueldo neto y compensaciones.

López Obrador recordó este martes que él exhortó a Romero Deschamps, quien ocupó puestos en el Congreso con el exgobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI), para renunciar a Pemex al considerar "inmoral" su permanencia.

Aun así, argumentó que no tiene información "a detalle" de las denuncias.

"Es la fiscalía la que va a decidir si las pruebas son contundentes, si el dinero es producto de ilícitos, todo lo que tiene que hacer la autoridad, no podemos condenar a nadie sin pruebas", consideró.

A pregunta expresa, el mandatario también reconoció la existencia de denuncias contra los gerentes de las seis refinerías activas de Pemex por robo de combustible, un delito que en México se conoce como "huachicoleo".

"Están abiertas las investigaciones, no solo en este caso, son cientos de investigaciones, todas relacionadas con el 'huachicol', porque se está combatiendo el 'huachicol'", admitió.

La lucha contra el "huachicol", vinculado al crimen organizado, es una de las principales promesas de López Obrador.

Mientras Pemex reportó en 2018 el robo de 56.000 barriles diarios y una pérdida anual de 39.400 millones de pesos (1.910 millones de dólares), el número bajo a 4.400 barriles por día y pérdidas acumuladas por 4.300 millones de pesos (208,5 millones de dólares) en 2020.

Aunque negó que sea "un caso generalizado", el presidente afirmó que el gabinete de seguridad, encabezado por la secretaria Rosa Icela Rodríguez, realiza una investigación.

También descartó que esto impida cumplir con la meta de procesar 1,2 millones barriles diarios en las seis refinerías que "está modernizando".

El líder izquierdista ha prometido rescatar a Pemex, pero la petrolera del Estado afrontó la "peor crisis de su historia" en 2020 con una pérdida neta de 21.417 millones de dólares, un 38,2 % más que el resultado también negativo de 2019.