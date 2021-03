Feministas piden justicia por salvadoreña muerta a manos de policía en México

Una mujer reza hoy, en una ofrenda por la muerte de la migrante salvadoreña Victoria Esperanza Salazar ocurrido el sábado pasado en Tulum, estado de Quintana Roo (México). EFE/Lourdes Cruz

Cancún (México), 29 mar (EFE).- Cientos de feministas salieron este lunes a manifestarse en sendas marchas en Cancún y Ciudad de México en las que exigieron justicia por Victoria Esperanza Salazar, la salvadoreña muerta a manos de policías el pasado sábado en el municipio de Tulum, en el estado de Quintana Roo del Caribe mexicano.

Además, los colectivos feministas, en ambas ciudades, protestaron contra la violencia sistemática que sufren las mujeres en México, país en el que asesinan a más de diez al día según varias asociaciones civiles.

IMPUNIDAD Y SIMULACIÓN

En Cancún, unas 200 mujeres se manifestaron frente al palacio municipal, donde realizaron pintadas y gritaron consignas contra las autoridades.

Una de las activistas leyó un pronunciamiento en el que señaló que "no basta con detener a los responsables materiales de los feminicidios de Tulum y Holbox", al tiempo que exigió una limpia en las corporaciones policiales.

"Desde los trágicos acontecimientos del 9 de noviembre, las autoridades estatales y municipales se comprometieron a capacitar a los cuerpos policiacos con apego a los protocolos de derechos humanos y de perspectiva de género, cosa que evidentemente no ha sucedido. El feminicidio del Victoria en Tulum es una clara muestro de ello", apuntó.

El 9 de noviembre del pasado año, la policía disolvió a tiros una protesta feminista en Cancún dejando tres heridos de bala.

Dijo que "en el país de la impunidad y la simulación" ni el gobernador, Carlos Joaquín González, ni el Secretario de Seguridad Pública, Lucio Hernández, tienen sanción alguna por su negligencia e incompetencia para prevenir la violencia de género a cargo de sus subordinados.

"En otro mundo, ellos tendrían que renunciar de inmediato", agregó.

Además, las feministas exigieron a las autoridades esclarecer la situación del ex secretario estatal de Seguridad Pública, Alberto Capella, apeado del cargo por los hechos violentos del pasado 9 de noviembre.

"Responsabilizamos de estos hechos al gobernador, quien, como primera autoridad en el estado debe asegurar la paz y seguridad de todas las mujeres de la entidad (estado)", señalaron.

También culparon al Secretario de Seguridad Pública del estado, Lucio Hernández, por el presunto feminicidio que cometieron los agentes de Tulum.

SOLIDARIDAD EN LA CAPITAL

En el estado de Quintana Roo las corporaciones policíacas operan bajo el llamado "mando único", el cual está precisamente a cargo del secretario estatal de Seguridad Pública.

En Ciudad de México, las feministas protestaron frente a la oficina de representación del gobierno de Quintana Roo, ubicada en la popular colonia Roma, la cual fue protegida con vallas metálicas.

Las mujeres llevaron a cabo un mitin, con varios discursos, pintadas sobre las vallas y una batucada informativa para mostrar su rechazo en el caso de la salvadoreña y de otros casos de mujeres mexicanas asesinadas que han ocurrido recientemente.

"El asesinato de Victoria no solo implica un feminicidio sino que deja ver el racismo, clasismo y xenofobia que se vive en México, porque al ser una mujer pobre, migrante y refugiada no hay acceso a la justicia, en cambio si fuera blanca actuarían de otra manera", señaló una activista.

DESTITUCIÓN Y PROCESO

Previo al inicio de ambas protestas, Lucio Hernández anunció este lunes que el jefe de la policía del municipio Tulum, Nesguer Vicencio, había sido destituido por el episodio del pasado sábado con la mujer salvadoreña.

Horas antes, las autoridades mexicanas procesaron a cuatro policías por el delito de feminicidio tras el uso excesivo de la fuerza en contra de la fallecida, que era residente permanente en México.

Hernández subrayó el procesamiento por feminicidio (delito por razón de género) de los agentes y confirmó que "también serán investigados por el departamento de Asuntos Internos".

Las autoridades indicaron que en el caso hubo uso excesivo de la fuerza en contra de la mujer salvadoreña.

En tanto, la fiscalía estatal indicó que, de acuerdo con los resultados de la necropsia, la víctima presentaba "una fractura en la parte superior de la columna vertebral producida por la ruptura de la primera y segunda vértebra, lo que provocó la pérdida de la vida" el sábado en la tarde.

En su oportunidad, el Instituto Nacional de Migración (INM) informó este lunes que la salvadoreña contaba con residencia permanente en el país tras obtener una visa por razones humanitarias.

EL CASO

El suceso en Tulum ocurrió la tarde del pasado sábado cuando la policía confrontó a Victoria Esperanza Salazar, de 36 años, por una supuesta alteración del orden público.

En las imágenes se observa cómo uno de los cuatro agentes coloca su rodilla en el cuello de Salazar, que solo alcanza a gemir, ante la presencia de los otros agentes y ciudadanos que atestiguaron la detención y muerte de la mujer.

Nayib Bukele, presidente de El Salvador, ha pedido que se castigue a los responsables y el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, dijo este lunes sentir "vergüenza" por el actuar de la policía y aseguró que se hará justicia.

Mientras que tanto ONU Mujeres como Amnistía Internacional han condenado también el suceso. EFE

