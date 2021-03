Estados Unidos.- Paypal lanza 'Checkout with Crypto', un servicio que permite pagar con criptomonedas

30/03/2021 PayPal lanza 'Checkout with Crypto', una nueva solución que permite a sus usuarios pagar con criptomonedas en establecimientos. ECONOMIA PAYPAL



MADRID, 30 (EUROPA PRESS)



Paypal ha lanzado 'Checkout with Crypto', un servicio que permite a los usuarios de Estados Unidos pagar con bitcoin, litecoin, ethereum o bitcoin cash en establecimientos de todo el mundo sin ningún coste adicional para los negocios.



La multinacional ha explicado en un comunicado que una vez se hace el pago mediante estas criptodivisas, estas se convierten y se le ingresa al establecimiento la cantidad en dinero fiduciario correspondiente.



De momento, la conversión de las criptodivisas se hace solamente en dólares estadounidenses y la transacción está disponible siempre que el usuario tenga la cantidad suficiente de una de ellas como para efectuar el pago.



Esta opción aparece junto al resto de cuentas que el cliente tenga en su Paypal y podrá elegir entre efectuar el pago con dinero fiat o con una criptomoneda.



No obstante, la plataforma solo permitirá a sus usuarios efectuar estas operaciones con las criptodivisas que se hayan comprado a través de PayPal, con el objetivo de hacer un seguimiento completo de las transacciones.



"A medida que se acelera el pago y las divisas digitales, la introducción de 'Checkout with Crypto' continua nuestro enfoque de hacer más accesible la adopción de criptomonedas", ha explicado el presidente y consejero delegado de Paypal, Dan Schulman.



En octubre del año pasado, la compañía anunció que iba a permitir operar con criptodivisas en su pasarela de pago, lo que hizo que el precio del activo se disparase más de un 7%.