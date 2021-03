España recibe 4.100 millones de euros más del fondo de la UE contra el paro

EFE/EPA/ARIS OIKONOMOU/Archivo

Bruselas, 30 mar (EFE).- La Comisión Europea (CE) anunció este martes que España ha recibido 4.100 millones de euros más en préstamos del fondo europeo contra el desempleo por la pandemia, conocido como SURE, del que le corresponden un total de 21.300 millones.

"Hoy España ha recibido casi 4.100 millones de euros en préstamos en el marco del instrumento SURE, que financia los regímenes de reducción del tiempo de trabajo y ayudará a proteger el empleo y medios de subsistencia en España con un total de 21.300 millones de euros. Europa está contigo", escribió la presidenta de la CE, Ursula von der Leyen, en su perfil de Twitter.

En total, Bruselas envió 13.000 millones de euros a seis Estados miembros en el sexto desembolso del instrumento SURE.

Además de España (4.060 millones de euros), hoy recibieron fondos Chequia (1.000 millones), Bélgica (2.200 millones), Irlanda (2.470 millones), Italia (1.870 millones) y Polonia (1.400 millones).

El fondo SURE cubre los mecanismos de reducción de jornada como los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) españoles. Cuenta con 100.000 millones de euros, de los que 94.300 millones ya se han asignado a diecinueve Estados miembros.

En esa cantidad se incluyen los 3.700 millones adicionales que Bruselas asignó este martes a Bélgica (394 millones más para el país), Chipre (125 millones más), Grecia (2.500 millones más), Letonia (113 millones más), Lituania (355 millones más) y Malta (177 millones).

Por el momento, diecisiete países han recibido un total de 75.500 millones de euros en préstamos de SURE, tres cuartos de la dotación total del fondo.

El pasado 23 de marzo, la Comisión Europea consiguió 13.000 millones de euros en una nueva emisión de bonos sociales para financiar el fondo SURE.

La emisión se realizó en dos tramos: 8.000 millones de euros se emitieron en bonos a cinco años, con vencimiento en marzo de 2026, y otros 5.000 millones en títulos a 25 años, con vencimiento en mayo de 2046.