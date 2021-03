El Valencia ganó en su última visita al Cádiz, hace más de quince años

El defensa del Valencia CF, José Luis Gaya (d), intenta cortar el avance del delantero hondureño del Cádiz CF, Anthony Rubén Lozano, durante un partido. EFE/Manuel Bruque/Archivo

València, 30 mar (EFE).- El Valencia visita este domingo al Cádiz, con el que no ha jugado en el Ramón de Carranza desde hace más de quince años, cuando se impuso por 0-1 con gol de Vicente Rodríguez el 20 de noviembre de 2005.

Aquel día, el Cádiz, con el ex entrenador del Valencia, Víctor Espárrago, en el banquillo alineó a Armando, Varela (Mirosavljevic, m.85), De Quintana, Abraham Paz, Raúl López, Enrique, Fleurquín, Suárez (Benjamín, m.83), Pavoni, Jonathan Sesma (Iván Ania, m.83) y Oli, que vio la cartulina roja directa en el minuto 80

El Valencia, a las órdenes de Quique Sánchez Flores, lo hizo con Cañizares, Miguel, Ayala, Marchena, que fue expulsado por doble amonestación en el minuto 66, Moretti, Rufete (Angulo, m.45), Albelda, Baraja, Vicente, Villa (Fabio Aurelio, m.83) y Mista (David Navarro, m.70)

Desde entonces, el Cádiz no ha jugado en Primera División, por lo que no ha habido enfrentamientos entre ambos conjuntos, aunque sí que los hubo con anterioridad al choque de 2005.

En total, el Valencia ha disputado once encuentros de la máxima categoría en terreno gaditano con un balance favorable de cinco victorias, tres empates y tres derrotas, con once goles a favor y diez en contra.

El primer enfrentamiento entre ambos conjuntos se registró en la temporada 77-78, la del debut del Cádiz en la categoría y acabó con victoria valencianistas por 1-2 con goles de Higinio García y Enrique Saura.

El periodo con más encuentros entre ambos equipos fue el inmediato a la vuelta del Valencia a Primera División en 1987 con seis partidos seguidos resueltos con la igualdad de dos empates y otras tantas victorias por equipo.