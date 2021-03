El primer cometa interestelar detectado hasta ahora es también el más "prístino"

El primer cometa interestelar observado en 2019 resultó ser el "más prístino" de los que se conocen, con una composición prácticamente intacta desde su formación, según un estudio publicado el martes.

Se trata del cometa 2IBorisov, observado el 30 de agosto de 2019 por un aficionado ucraniano, Gennady Borisov.

Por su trayectoria, los científicos dedujeron que no podía venir del interior del Sistema Solar y que por lo tanto se trataba de un cometa único.

Un equipo internacional trabajó con el telescopio VLT del Observatorio Europeo Austral (ESO) de Chile para determinar las características mineralógicas de este cuerpo celeste, cuyo núcleo tiene un radio inferior a 1 km.

Emplearon la técnica de polarización, que permite deducir estos datos a través de la luz que se refleja.

Contrariamente a los cometas "locales", la cola de Borisov presenta una "polarización muy homogénea", explicó a la AFP Philippe Bendjoya, investigador del Centro Nacional de Investigación Científica de Francia y coautor del estudio publicado en la revista Nature Communications.

"Esto significa que Borisov nunca pasó cerca de una estrella", según Bendjoya.

Por lo tanto se trata del cometa más "prístino" conocido hasta ahora, lo que en términos astronómicos significa que nunca pasó lo suficientemente cerca de una estrella para ser transformado por su calor.

A Borisov solo se le parece otro cometa nativo del Sistema Solar, el célebre Hale-Bopp, observado en 1995.

Se cree que este solo se acercó una vez al Sol y que por lo tanto resultó poco alterado por las radiaciones y vientos solares. Su composición habría permanecido intacta desde su formación, durante la creación del Sistema Solar, hace 4.500 millones de años.

Pero, ¿dónde nació Borisov? "Seguramente no lo sabremos nunca, puesto que no lo podemos volver a observar". El cometa se halla actualmente cerca de Saturno y se dirige hacia el exterior del Sistema Solar. Y no volverá.

