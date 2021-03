Egipto.- Al Sisi destaca que la crisis en el Canal de Suez reafirma "el gran papel y la importancia" de esta ruta

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)



El presidente de Egipto, Abdelfatá al Sisi, ha destacado este martes que la crisis provocada por el encallamiento de un carguero en el Canal de Suez, resuelta el lunes, reafirma "el gran papel y la importancia" de esta vía marítima para la economía mundial.



"La crisis era algo que no queríamos, pero fue el destino. Ha afirmado el gran papel y la importancia del canal durante los últimos 150 o 160 años", ha señalado el mandatario durante una visita a las instalaciones de la Autoridad del Canal de Suez (SCA) en Ismailia.



Así, ha hecho hincapié en que "no hay mal que por bien no venga", dado que "ha mostrado que el canal es imperecedero y competitivo", según ha recogido el diario egipcio 'Al Ahram'. El canal, que conecta el mar Mediterráneo con el mar Rojo, es la ruta marítima más corta entre Asia y Europa.



En este sentido, Al Sisi ha manifestado que "en medio de las conversaciones sobre alternativa (...) esta es una instalación mundial para el comercio internacional", antes de destacar que el Canal de Suez "está arraigado en el centro del comercio internacional", tal y como ha informado la agencia alemana de noticias DPA.



El presidente de la SCA, Omar Rabie, ha recalcado que confía en despejar en cuatro días el atasco de buques provocado por el carguero 'Ever Given', que logró ser reflotado este lunes tras haber permanecido seis días varado y bloqueando el paso a través de esta vía marítima.



El carguero 'Ever Given', uno de los mayores buques de transporte de contenedores, quedó encallado el pasado martes en el canal de Suez, causando un atasco sin precedentes en una de las rutas comerciales más transitadas del mundo, que ha provocado el desvío de más de 200 navíos y la paralización de bienes por valor de 9.500 millones de euros diarios.



El buque, de 400 metros de eslora y 59 metros de manga, quedó finalmente liberado el lunes gracias al trabajo de los remolcadores y no tiene daños, según las autoridades egipcias. Rabie ha apuntado que "lo que pasó no fue culpa de la SCA" y ha añadido que las investigaciones determinarán las causas del incidente.