EE.UU. ordena la evacuación de su personal diplomático no esencial de Birmania

En la imagen, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken. EFE/Jim Lo Scalzo/Archivo

Washington, 30 mar (EFE).- El Departamento de Estado de EE.UU. ordenó este martes la evacuación de los empleados gubernamentales estadounidenses que no sean esenciales de Birmania (Myanmar).

En un comunicado, la cartera de Exteriores informó que había actualizado sus recomendaciones de viaje al país asiático para incluir la orden de evacuación del personal no esencial y de sus familiares.

Anteriormente, el 14 de febrero, el Gobierno de EE.UU. había autorizado la salida voluntaria de Birmania de su personal no esencial y de sus parientes.

Además, en su aviso de este martes, el Departamento de Estado elevó a 4 -el máximo- su aviso de viaje a Birmania, adonde recomienda no trasladarse por la agitación civil, la violencia armada y la covid-19.

En la nota recuerda que "las Fuerzas Armadas birmanas han detenido y depuesto a responsables del Gobierno electo", lo que ha provocado protestas contra la junta castrense, que se espera que continúen.

El Ejecutivo estadounidense también cita en su aviso una serie de zonas en estados como Kachin, Shan, Kayan y Chin, entre otros, donde advirtió de que puede haber violencia armada.

Ayer, Washington anunció la suspensión de todo el comercio con Birmania por las hostilidades de la junta militar contra los civiles.

La cifra de muertos por la represión de las fuerza de seguridad contra los manifestantes asciende a 510, según las estadísticas publicadas hoy por la Asociación para la Asistencia de Presos Políticos de Birmania (AAPP).

Los militares birmanos justifican el golpe de Estado por un supuesto fraude en las elecciones del pasado noviembre, en las que arrasó y revalidó su poder el partido de Suu Kyi, con el aval de los observadores internacionales.